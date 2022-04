Flăcările au pornit de la imobilul alăturat, rămas în paragină, în care se adăposteau oameni ai străzii. Incendiul ridică din nou problema clădirilor vechi și degradate din Capitală, abandonate de zeci de ani și de proprietari, și de Primărie.

Incendiul a izbucnit pe Calea Moşilor din Capitală, o zonă cu multe case vechi. Proprietarii celor două apartamente care au ars au filmat cu telefonul mobil cum flăcările s-au extins de la clădirea alăturată, în care se adăpostesc oameni ai străzii.

Localnic: „Facem reclamații de două luni de zile toată lumea, poliția și primăria n-au făcut nimic. Au venit, îi numărau, le făceau recensământul și plecau.”

Localnic: „Prinseseră culcuș aici o grămadă de indivizi și probabil ei au lăsat niște butelii deschise și ar fi luat foc.”

Citește și Două case au fost distruse de un incendiu puternic în București

Clădirea a fost ridicată în 1909, iar locatarii au cumpărat apartamentele în rate, de la primărie. Apartamentele de la etajul unu, pe care apucaseră să le renoveze, au ars complet.

Totul în jur a fost distrus de flăcări. Casa scării nu mai poate fi folosită, acoperişul a fost distrus în totalitate, iar o altă zonă nu este sigură deloc. În dormitorul familiei, patul a ars, hainele la fel, iar documentele nu mai există pentru că oamenii nu au apucat să le recupereze.

Nelu Costache, proprietarul unui apartament distrus: „Flacăra începuse de la casa de alături unde sunt intraţi copii ai străzii. Am şi probă pe telefonul mobil. Nu au apucat să iau nimic, în pijamale am ieşit toţii, am coborât ca să ne salvăm vieţile urgent. Nu au putut să stingă timp de o oră pentru că era tensiune pe liniile de tramvai, era curent, erau gaze."

Renovarea clădirilor vechi, unele cu risc seismic, a rămas o problemă nerezolvată de ani de zile. Multe clădiri istorice ajung ruine, inclusiv în urma unor incendii, iar terenul este vânat de dezvoltatorii imobiliari.

Abia acum, Primăria Capitalei a depus recent prin PNRR, proiecte în valoare de 50 de milioane de euro pentru renovarea a 16 clădiri rezidenţiale, publice şi monumente istorice, din centrul Capitalei.

Alberto Grosescu, ARCEN: „Această parte de Cale a Moşilor Vechi, în ultimii ani s-a degradat într-un mod foarte accelerat. Sunt undeva la 113 imobile pe Calea Moşilor care, teoretic, sunt destul de protejate, avem vreo 30 şi ceva de monumente istorice. Este o zonă construită protejată şi este importantă o politică unitară de regenerare a zonei."

Pagubele sunt totale, dar proprietarii vor primi de la primărie doar 10 mii de lei despăgubiri, precum și câte 900 de lei lunar, timp de trei ani, pentru chirie.

Potrivit Primăriei Generale, imobilul abandonat de la care a pornit incendiul a fost expertizat și încadrat în categoria 1 de risc seismic în 2019, dar clădirea nu a putut fi consolidată până acum pentru că era nevoie de avizul proprietarilor, iar unul dintre ei nu a fost de acord cu lucrările de reparații.