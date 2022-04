Șapte apartamente din Cluj-Napoca au fost distruse de un incendiu de proporții

StirilePROTV

Șapte apartamente și acoperișul unui bloc aflat în apropiere de Cluj-Napoca au fost distruse joi de un incendiu de proporții.

Locatarii au reuşit să iasă la timp şi nimeni nu a fost rănit. Oamenii spun că au rămas acum doar cu hainele de pe ei.

Blocul cuprins de flăcări se află la câţiva kilometri de Cluj-Napoca, în localitatea Florești. Incendiul a pornit de la ultimul etaj şi s-a extins imediat la acoperișul din lemn. Mai multe persoane au venit în ajutorul pompierilor.

Proprietarii au privit cu lacrimi cum locuinţele lor se transformă în scrum. O femeie a leșinat.

Locatar: ”A ars efectiv blocul. Te văd în lacrimi... Da, unul dintre ele e apartamentul meu. Nu am știut ce se întâmplă. Au zis că în apartamentul de dincolo e foc. Am luat tot ce am putut. Atâta am pe mine”.

Locatară: ”Când am venit de la serviciu ardea acolo un colț și într-o oră și ceva s-a întins la tot acoperișul. Acolo mi-e apartamentul care este cel mai ars. Am ieșit cu hainele de pe noi, cu copilul de mână și atât”.

Pompierii au intervenit cu 7 autospeciale și au lichidat incendiul după aproximativ patru ore.

Paul Olar - purtător de cuvânt ISU Cluj: ”Întreg blocul a fost evacuat. Nimeni nu a fost rănit. La o primă vedere par 10 apartamente afectate, însă este foarte greu de spus”.

Deocamdatat nu se ştie de la ce a pornit incendiul.