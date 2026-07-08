Potrivit anchetatorilor, înșelăciunile s-au petrecut pe 19 iunie și 1 iulie. Femeia de 29 de ani le-ar fi sunat pe cele două bătrâne, de 74 și 86 de ani, târziu în noapte, spunându-le că este doctoriță și că lucrează la Spitalul de Urgența din Iași.

Apoi, le-ar fi dat vestea că o rudă apropiată ar fi fost grav rănită într-un accident rutier și că trebuie să fie operată de urgență, dar are nevoie de sume mari de bani.

Una dintre bătrâne a fost convinsă să îi ofere unei persoane necunoscute care i-a venit la ușă 11.000 de lei, iar cealaltă, 10.000 de euro. Când și-au dat seama că au fost înșelate, victimele au făcut plângere la poliție.

În cele din urmă, suspecta a fost depistată de agenții de poliție în Iași, având asupra ei două telefoane mobile și trei cartele prepay. Polițiștii au făcut și percheziții acasă la femeie, de unde au ridicat 300 de euro. Tânăra a fost arestată preventiv pentru înșelăciune. Dacă va fi găsită vinovată riscă până la cinci ani de închisoare.