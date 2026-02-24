Cauza este instrumentată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Olt, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, iar cele două femei sunt cercetate pentru înşelăciune, fals intelectual şi uz de fals, în formă continuată.

"Din cercetările efectuate a reieşit faptul că, în perioada 2018-2022, în exercitarea atribuţiilor de serviciu în cadrul unei unităţi bancare, cele două ar fi iniţiat şi pus în aplicare un mecanism infracţional prin care ar fi indus în eroare mai multe persoane vârstnice, în scopul obţinerii unor sume de bani prin contractarea unor credite. În concret, una dintre femei ar fi obţinut documente şi semnături de la persoanele vătămate, sub diferite pretexte, completând ulterior cereri de credit, iar cealaltă ar fi validat, în mod formal, prezenţa şi consimţământul debitorilor, facilitând astfel aprobarea şi acordarea creditelor", a precizat sursa citată.

Vârstnicii figurau ca debitori principali sau giranţi fără să ştie şi fără a beneficia de sumele împrumutate, iar prejudiciul estimat este de 61.500 de lei.

"Ulterior, folosindu-se de înscrisurile obţinute, cele două ar fi întocmit în fals documentaţia de creditare, inversând calităţile juridice ale persoanelor implicate, astfel încât persoanele vătămate să figureze ca debitori principali sau giranţi, fără a avea cunoştinţă ori intenţia de a contracta împrumuturi şi fără a beneficia de sumele acordate.Prejudiciul estimat în cauză este de aproximativ 61.500 de lei", menţionează suma citată.

Potrivit unor surse judiciare, persoanele vătămate sunt patru vârstnici, care ar fi sesizat autorităţile după ce au ajuns să fie executaţi silit deşi nu ştiau de creditele luate în numele lor.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii au dispus reţinerea celor două femei pentru 24 de ore.