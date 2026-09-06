Conform anchetatorilor, cei care au vrut să se asigure că vor promova la anatomie au dat mita peste 37.000 de euro. Suspecții și-au recunoscut faptele.

Cei patru suspecți în scandalul mitei de la Universitatea Ovidius din Constanța sunt doi asistenți universitari, adică un medic rezident și o doctoriță oftalmolog și două studente în anul șase. Una dintre ele este șefă de promoție.

Corespondent PRO TV: „Potrivit unor surse apropiate anchetei, cele două studente erau intermediarele. Ele discutau cu colegii care ofereau bani pentru promovarea examenelor. Apoi sumele ajungeau la medicul rezident, iar la asistentul universitar. Nu ar fi fost împărțite în mod egal între cei implicați."

Anchetatorii au încercat să afle cât de extinsa era caracatiță și cât plăteau studenții.

Corespondent PRO TV: „Procurorii spun că, în cel puțin 15 cazuri, studenții ar fi plătit de la 600 de euro pentru un colocviu și până la 2.500 de euro pentru un examen”.

Ancheta vizează acuzații de luare de mită în formă continuată la examenele din iulie și septembrie. Cele două studente și cei doi asistenți universitari și-au recunoscut faptele. Judecătorii Tribunalului Constanța au decis plasarea sub control judiciar a studentelor și arest preventiv pentru 30 de zile în cazul medicilor.

Tiberiu Ilie, avocatul uneia dintre studente: „Domnișoara în cauză a recunoscut în totalitate faptele ce i se aduc în acuzare. Urmează să își dea licența să intre în rezidențiat, este o studentă care pe tot parcursul celor 6 ani s-a implicat și a studiat."

Radu Doicescu, avocatul unuia dintre medicii-asistenți universitari: „Clienta mea a recunoscut săvârșirea faptelor. Pentru că, așa cum spuneam, este o persoană care o cunosc personal, are din păcate o situație familiară dificilă, este mamă singură, are un copil de 14 ani într-un an dificil anul în care își dă capacitatea. O mamă în vârstă de 72 de ani cu multiple probleme medicale”.

În acest dosar au fost făcute 26 de percheziții în locuințe, cabinete medicale dar și la Universitatea Ovidius. Au fost ridicate mai multe sume care, potrivit anchetatorilor, nu au putut fi justificate.