Încăierarea a fost oprită de trecători, dar nu înainte ca ambii bărbați să fie răniți.

Atacul a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată pe un șantier aflat vizavi de trotuarul pe care se afla bărbatul urmărit de adolescent. Acesta din urmă avea în mână o bâtă, însă l-a așteptat pe tatăl său, care a lovit primul. Ulterior, l-a susținut.

Corespondent Știrile PRO TV: „Încăierarea care a durat câteva minute putea să aibă consecințe dintre cele mai dramatice, însă mai mulți trecători aflați în zonă au surprins întregul scandal și au intervenit ca victima să nu aibă și mai mult de suferit.”

Rănit nu a fost doar bărbatul atacat, care va avea nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale. Și tatăl adolescentului s-ar fi trezit cu lovituri de bâtă în timpul încăierării. Așa că și acesta a ajuns la spital.

După audieri, adolescentul și părintele său au fost inculpați pentru loviri și alte violențe. Pe numele lor au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei doi suspecți – tată și fiu – și-au petrecut o noapte în arestul poliției. Ba chiar procurorul de caz a cerut ca ei să fie arestați, însă judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că pot fi cercetați, totuși, sub control judiciar.”

Partea vătămată a refuzat să vorbească despre incidentul violent, iar ceilalți doi nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere.