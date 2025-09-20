Doi șoferi teribiliști filmați în Târgoviște au rămas fără permise. Au luat la rând două intersecții

20-09-2025 | 07:56
soferi teribilisti
Doi șoferi din Dâmbovița au fost filmați în timp ce făceau derapaje controlate în sensuri giratorii din Târgoviște.

Marilena Iordache

Nu le-a păsat că îi pun în pericol pe ceilalți conducători auto. Unul dintre ei, un tânăr de 22 de ani, a fost filmat în timpul distracției periculoase în două intersecții, la câteva minute distanță.

Polițiștii i-au suspendat permisul 30 de zile și l-au amendat cu 1620 de lei.

Celălalt individ, de 28 de ani, a rămas și el pieton pentru o lună și a fost amendat, tot pentru comportament agresiv în trafic. 

Dâmbovița: Șofer din Sibiu, filmat plimbându-se cu SUV-ul printr-un parc din Târgoviște
Dâmbovița: Șofer din Sibiu, filmat plimbându-se cu SUV-ul printr-un parc din Târgoviște

Un şofer sibian a fost filmat în timp ce se plimbă cu un SUV pe aleile parcului Chindiei, pe malul lacului, în municipiul Târgovişte.

Ce a făcut un bărbat prins în supermarket că a ascuns produse în căruciorul copilului, în Târgoviște
Ce a făcut un bărbat prins în supermarket că a ascuns produse în căruciorul copilului, în Târgoviște

Un bărbat a fost reținut la Târgoviște pentru tâlhărie, după ce ar fi încercat să fure alimente dintr-un supermarket. Apoi a folosit un spray lacrimogen împotriva șefului de magazin care încerca să-l împiedice să plece cu marfa, în valoare de 250 de lei.

A treia crimă comisă de un minor în ultimele zile: Un adolescent a ucis un bărbat de 32 de ani pe stradă, în Târgoviște
A treia crimă comisă de un minor în ultimele zile: Un adolescent a ucis un bărbat de 32 de ani pe stradă, în Târgoviște

Încă o crimă comisă de un copil șochează România. De această dată, un adolescent de 15 ani din Târgoviște a înjunghiat mortal un bărbat de 32 de ani, pe stradă. Martorii spun că totul s-a întâmplat în câteva secunde, după o ceartă izbucnită spontan.  

Bărbat omorât în Târgoviște de un copil de 15 ani. Victima voia să salveze un tânăr pe care minorul îl fugărea cu un cuțit
Bărbat omorât în Târgoviște de un copil de 15 ani. Victima voia să salveze un tânăr pe care minorul îl fugărea cu un cuțit

Un adolescent de 15 ani a înjunghiat mortal un bărbat de 32 de ani, în noaptea de joi spre vineri, pe o stradă din Târgovişte, în urma unui conflict spontan.

Un incendiu major a cuprins groapa de gunoi de la Aninoasa. Fumul a ajuns și în Târgoviște, aflat la 5 km distanță
Un incendiu major a cuprins groapa de gunoi de la Aninoasa. Fumul a ajuns și în Târgoviște, aflat la 5 km distanță

Este stare de alertă în județul Dâmbovița, după ce un incendiu major a cuprins groapa de gunoi de la Aninoasa, degajând nori de fum. Inclusiv locuitorii municipiului Târgoviște, aflat la 5 kilometri distanță, se plâng de aerul înecăcios.

Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spaţiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave ruseşti, relatează AFP.

Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”
Declinul cu care se confruntă Moldova înaintea celor mai importante alegeri din istoria țării. „Un limbo între Est și Vest”

Alegerile parlamentare de peste Prut pot accentua declinul populației, în funcție de direcția pe care o va lua țara, spun analiștii. Cu o populație în scădere, Republica Moldova numără astăzi puțin peste o jumătate de milion de tineri.

Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe
Cine era „persoana aservită politic” care a înlocuit-o prin șantaj pe șefa ANPC Caraș-Severin. Secretar de stat, în cătușe

Un secretar de stat din Ministerul Economiei a fost reținut de procurorii DNA Timișoara, într-o anchetă de instigare la abuz în serviciu.

