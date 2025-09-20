Doi șoferi teribiliști filmați în Târgoviște au rămas fără permise. Au luat la rând două intersecții

Doi șoferi din Dâmbovița au fost filmați în timp ce făceau derapaje controlate în sensuri giratorii din Târgoviște.

Nu le-a păsat că îi pun în pericol pe ceilalți conducători auto. Unul dintre ei, un tânăr de 22 de ani, a fost filmat în timpul distracției periculoase în două intersecții, la câteva minute distanță.

Polițiștii i-au suspendat permisul 30 de zile și l-au amendat cu 1620 de lei.

Celălalt individ, de 28 de ani, a rămas și el pieton pentru o lună și a fost amendat, tot pentru comportament agresiv în trafic.

