Doi oameni au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă adâncă de un metru pe o stradă din Petroșani

Stiri actuale
23-11-2025 | 18:34
ambulanta
Shutterstock

Două persoane au fost rănite, duminică, după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele victime fost transportate la spital. Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri.

autor
Cristian Matei

”Pompierii Detaşamentului Petroşani au intervenit astăzi, pe strada Funicularului din municipiu, în urma unui apel la 112, care anunţa faptul că două persoane au căzut într-o groapă. De urgenţă, pentru misiune au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, containerul multi-risc, o ambulanţă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, a anunţat, duminică, ISU Hunedoara, potrivit News.ro.

La faţa locului, salvatorii au găsit doi bărbaţi într-o groapă formată prin prăbuşirea asfaltului, adâncă de aproximativ 1 metru şi cu diametrul de circa 80 de centimetri.

”Cei doi bărbaţi au fost extraşi în siguranţă, au fost evaluaţi de către echipajele medicale, după care au fost transportaţi la spital pentru investigaţii suplimentare”, au precizat pompierii.

Aceştia au explicat că groapa era formată înainte de trecerea pietonilor.

Zona a fost balizată de către pompieri şi a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili ce s-a întâmplat.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 23-11-2025 18:34

