Un pacient a murit în urgență, fără să fi fost consultat și diagnosticat de ei, spun procurorii. Doctorii sunt cercetați pentru ucidere din culpă.

Cazul s-a petrecut în decembrie 2024. Pacientul a venit în urgență, adus de ambulanță. Procurorii spun că nimeni nu l-a investigat, iar medicul de gardă a scris pe fișă că pacientul nu are nicio boală și nici nu reclamă vreo durere.

Omul a rămas în continuare în urgență și nici al doilea medic intrat în gardă nu l-a consultat și tratat.

Peste noapte, după mai multe ore de când a venit la spital, pacientul a murit. Ulterior, s-a constatat de către medicii legiști că bărbatul avea ulcer și varice esofagiene care s-au rupt și au provocat decesul.

Procurorii au finalizat rechizitoriul și i-au trimis pe cei doi doctori în judecată.Medicii vor răspunde pentru ucidere din culpă, iar unul dintre ei și pentru că ar fi falsificat fișa medicală a victimei.

Directorul spitalului din Sfântu Gheorghe spune că medicii acuzați au fost concediați între timp.