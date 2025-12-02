Doi medici de la Băile Felix, soț și soție, condamnați pentru luare de mită. Au primit bani, băuturi alcoolice și alimente

Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, soţ şi soţie, au încheiat, în luna noiembrie, câte un acord de recunoaştere a vinovăţiei pentru luare de mită în formă continuată.

În primul caz este vorba despre doctoriţa Mariana Căprar, în vârstă de 64 de ani, cu domiciliul în Oradea, în celălalt caz fiind soţul acesteia, Marius Căprar.

Fiind medic primar în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, femeia ar fi primit, în perioada octombrie - decembrie 2024, în mod direct şi indirect, sume de bani şi alte foloase necuvenite (băuturi alcoolice, produse alimentare), în valoare totală de 2095 lei şi 100 euro, de la mai multe persoane (unele neidentificate), în legătură cu atribuţiile sale de serviciu specifice internării pacienţilor, tratării şi consultării acestora în vederea recuperării medicale.

"Astfel,în prezenţa avocatului ales, inculpata a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinută în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală precizată şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia", se arată în comunicat.

Ce pedeapsă au primit cei doi medici

Doctoriţa a fost condamnată la pedeapsa cu închisoarea, de 2 ani şi 4 luni, executarea pedepsei urmând a fi suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. I s-a aplicat şi pedeapsa complementară de interzicere a dreptului de a exercita profesia în executarea căreia a săvârşit fapta - medic în sistemul public de sănătate de pe teritoriul României, precum şi obligaţia inculpatei de a presta muncă în folosul comunităţii pentru 60 de zile.

Dosarul de urmărire penală privind-o pe inculpată împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate la Tribunalul Bihor.

Cel de al doilea acord de recunoaştere a vinovăţiei a fost semnat între procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi inculpatul Marius Căprar, în vârstă de 65 de ani, cu domiciliul în Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată (43 acte materiale, dintre care o complicitate la infracţiunea continuată de luare de mită).

În seama acestuia s-a reţinut că, în perioada august - decembrie 2024, având funcţia de medic primar în cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, în mod direct şi indirect, a primit sume de bani şi alte foloase necuvenite (băuturi alcoolice, produse alimentare), în valoare totală de 6.521 lei şi 120 euro, de la mai multe persoane (unele neidentificate), pentru sine şi pentru altul, în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu specifice internării pacienţilor, tratării şi consultării acestora în vederea recuperării medicale.

Comunicatul menţionează că, în prezenţa avocatului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinută în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia.

În cazul acestuia se prevede condamnarea la pedeapsa cu închisoarea într-un cuantum de 2 ani şi 10 luni închisoare, executarea pedepsei urmând a fi suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, aplicarea pedepsei complementare de interzicere a dreptului de a exercita profesia în executarea căreia a săvârşit fapta - medic în sistemul public de sănătate de pe teritoriul României, precum şi obligaţia inculpatei de a presta muncă în folosul comunităţii pentru 60 de zile.

Şi acest dosar de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate la Tribunalul Bihor.

