Printre victime se aflau și minore cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani.

Potrivit anchetatorilor, principalul suspect, un bărbat de 34 de ani, ar fi recrutat tinerele folosind metoda „loverboy” - adică le-ar fi sedus și manipulat emoțional pentru a le exploata ulterior.

După ce le recruta, tinerele, printre care se aflau și minore cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, erau duse în special în Frankfurt unde erau cazate în apartamente sau hoteluri și obligate să practice prostituția.

Procurorii spun că individul de 34 de ani și un altul în vârstă de 22, le controlau constant și chiar le obligau să consume substanțe interzise.

Un alt bărbat în vârstă de 26 de ani este acuzat că ar fi fost complicele celor doi și ar fi câștigat și bani din activitatea lor.

Cei doi indivizi au fost arestați preventiv pentru trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism. Complicele lor a fost plasat sub control judiciar pentru proxenetism.