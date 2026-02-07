Corespondent Știrile PRO TV: „Atacul a avut loc în Cernavodă.

Totul s-a întâmplat la scurt timp după ce bărbatul a ieșit de la Casa de Ajutor Reciproc pentru Pensionari, de unde luase un împrumut de 13.000 de lei.

Bătrânul ar fi fost observat și urmărit. Agresorii i-au smuls banii din mână, l-au împins și au fugit imediat cu o mașină. Soția victimei a strigat disperată după ajutor și a sunat la 112.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Imaginile au ajuns la polițiști, care au reținut suspecții: un bărbat de 41 de ani și o femeie, care aveau asupra lor banii.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tâlhărie.”