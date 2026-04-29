O victimă a fost transportată la spital. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru identificarea şi prinderea agresorilor.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii Secţiei 3 au fost sesizaţi, miercuri, în jurul orei 17.45, cu privire la faptul că doi bărbaţi au fost agresaţi, iar unul dintre ei sângerează.

”Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că cei doi bărbaţi s-ar fi aflat pedestru, pe strada Theodor Burada din municipiul Constanţa, iar la un moment dat, dintr-un autoturism ar fi coborât alţi doi bărbaţi, cei din urmă agresându-i fizic pe primii menţionaţi, după care ar fi părăsit zona cu autoturismul. Persoana care prezenta tăieturi a primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind transportată la spital”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au început verificările pentru identificarea şi prinderea agresorilor.

De asemenea, ei continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut evenimentul.