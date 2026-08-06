Cercetătorii au descoperit că restricția de proteine poate îmbunătăți metabolismul, poate limita deteriorarea celulară și poate ajuta la menținerea funcționării normale a celulelor, scrie Science Daily.

Deși proteinele sunt esențiale pentru creșterea masei musculare la persoanele active, Dudley Lamming, autorul studiului realizat la University of Wisconsin-Madison, subliniază că majoritatea populației duce un stil de viață relativ sedentar. Astfel, mulți oameni consumă mai multe proteine decât au nevoie, ceea ce poate avea consecințe negative asupra sănătății.

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