Organizatorul Sunwaves susține că DIICOT a găsit droguri îngropate în nisip, pe plaja unde se desfășoară festivalul

Borzea a afirmat că el nu a fost anunţat oficial despre această situaţie, aşa cum consideră că ar fi fost normal.

Ioan Borzea a explicat într-o conferinţă de presă, că a solicitat toate avizele necesare pentru organizarea festivalului.

”Noi mergem mai întâi la Apele Române, cerem o aprobare de plajă. După ce ne dă Apele Române avizul, cu documentaţia de festival mergem la Primărie, cerem avizul de la două servicii: Serviciul evenimente şi Serviciul agenţi economici. Cei de la agenţi economici ne mai cer aviz DSP, DSV şi ISU şi Mediu. În momentul de faţă avem aviz evenimente de la Primărie, avem aviz de la Apele Române şi ni s-a eliberat bonul de plată şi am plătit 11.920 de lei pentru autorizaţia de funcţionare. Încă nu ne-au dat-o, dar e pe drum, că am plătit. Totul a mers perfect până acum, până săptămâna trecută când au început mici probleme, ne întârziau cu anumite lucruri”, a explicat organizatorul festivalului Sunwaves.

El a precizat că aceste probleme ar fi apărut după ce DIICOT a găsit droguri îngropate în nisip pe plaja unde va avea loc festivalul.

”M-am interesat şi am aflat, nu ştiu exact ce s-a întâmplat, este vorba de DIICOT. Doamna prim-procuror, şef de la DICOT a sunat personal toate instituţiile care se ocupă de avizare şi i-a chemat într-o şedinţă pe toţi şi le-a sugerat, în baza unui dosar, că au găsit nişte droguri îngropate acum, pe perioada aceasta, să nu ne dea aprobările. Da, la noi pe plajă. Nu ne-au chemat. Nu avem număr de dosar, nu avem notă de şedinţă. În mod normal trebuia să ne cheme pe noi prima dată”, a mai declarat Ioan Borzea.

El a precizat că a închiriat acea suprafaţă de plajă de la Apele Române până pe 10 mai, atunci când vor intra în posesie noii proprietari care au câştigat licitaţia.

Ioan Borzea a adăugat că anul trecut au fost controlate 42.000 de persoane care au venit la Festivalul Sunwaves.

”Noi am fost acuzaţi tot pe surse că nu colaborăm, că avem sute de dosare penale. Din informaţiile oficiale ale Jandarmeriei, anul trecut au fost controlaţi 42.000 de oameni pentru că la noi, fiind şase zile, dacă ai cinci sau şase mii de oameni ei vin de mai multe ori şi noi controlăm de fiecare dată la intrare, plus BCCO-ul care sunt în interior, plus jandarmii care erau la intrare. S-au făcut 154 de dosare penale, din care nu am informaţie dacă a fost vreunul cu condamnare sau a fost pentru un chiştoc sau pentru o pastilă”, a mai afirmat organizatorul festivalului.

El a menţionat că 95% din persoanele găsite cu substanţe interzise asupra lor erau din străinătate.

Ioan Borzea susţine că a fost a fost acuzat de autorităţi că nu colaborează cu acestea.

”Am fost acuzat anul ăsta că nu colaborez. Ştiţi câte brăţări mi-au cerut anul trecut pentru cei sub acoperire? 200 de bucăţi. Deci 200 de bucăţi le-am dat la Poliţie, jandarmi şi BCCO ca să stea în interior ca să prindă drogaţii. Acum dacă tu pui la intrare dubă, eu anunţ toate ambasadele, spuneţi-le să nu mai vină dacă se droghează. Scriem peste tot şi dacă tu pui dubă şi pui jandarmi înarmaţi la intrare, tu sperii vânatul. Păi ce vrei să mai prinzi în momentul respectiv? Că ei s-au supărat foarte tare că în prima zi şi a doua zi au prins câte opt şi câte nouă. Păi dacă oamenii nu mai vin... Nu ăsta este scopul, să nu mai vină cu droguri la ei? Nu ăsta e scopul până la urmă?”, a mai declarat Ioan Borzea.

El consideră că s-a ajuns aici din cauza unor neînţelegeri între instituţii şi că situaţia se va rezolva.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au anunţat, luni, că poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în staţiunea Mamaia, s-ar face lucrări de amenajare pe un sector de plajă, fără avizele şi autorizaţiile necesare.

”Conform primelor cercetări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că organizatorul unui festival, care ar urma să se desfăşoare în staţiunea Mamaia, nu ar deţine autorizaţiile şi avizele necesare potrivit dispoziţiilor legale”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Ei continuă cercetările pentru a lămuri această situaţie.

În zona respectivă urmează să aibă loc Festivalul Sunwaves, care este programat în perioada 1-5 mai.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: