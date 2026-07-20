Potrivit acesteia, proiectul a fost inițiat în 2022 de consilierii locali USR Sector 6, care au promovat o hotărâre de Consiliu Local pentru recuperarea unui hectar de spațiu verde. Terenul a fost recuperat, iar lucrările de amenajare au început luni.

„Astăzi încep lucrările la noul Parc Grozăvești, care va cuprinde inclusiv spații verzi care au fost ani de zile pierdute”, a transmis Diana Buzoianu într-o postare pe rețelele sociale.

Noul parc va fi amenajat pe o suprafață de 30.991 de metri pătrați și va include spații verzi, pajiști înflorate, terenuri și facilități sportive, două locuri de joacă pentru copii, foișoare pentru lucru în aer liber, zone de relaxare cu hamace, un spațiu pentru câini, un turn de belvedere de 14 metri și o piațetă destinată evenimentelor.

355 de arbori noi plantați

Proiectul prevede plantarea a 355 de arbori noi, pe lângă cei 479 existenți, precum și a 1.500 de arbuști și amenajarea a aproximativ 2.900 de metri pătrați cu plante perene și ornamentale. De asemenea, un vagon de metrou va fi transformat într-un spațiu pentru expoziții și activități educaționale.

Parcul va beneficia de sisteme moderne de iluminat și irigații, inclusiv cu apă colectată din precipitații, mobilier urban și alte facilități pentru comunitate.

În mesajul său, Diana Buzoianu i-a felicitat pe consilierii USR Sector 6 pentru inițierea proiectului, precum și pe fostul primar Ciprian Ciucu și pe actuala administrație a Sectorului 6 pentru continuarea și implementarea investiției.