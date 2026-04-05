Iar în capitală mai multe târguri i-au îmbiat cu pește la grătar ori pe plită, inclusiv calcan din Deltă ori din Marea Neagră, dar și cu storceag și chiar mici, chiftele sau sărmăluțe din pește.

Singurul motiv de temperare ar fi prețul, dar de sărbători, mulți își fac poftă și cumpără, măcar o porție!

Mulți bucureșteni au ieșit din case în căutare de soare și ceva bun de mâncare, la târgul din Parcul Alexandru Ioan Cuza, în Sectorul 3. Cele mai aglomerate terase au fost cele cu pește, mai ales preparat la grătar. Scrumbia are o savoare inegalabilă, spun cunoscătorii.

Pofticioșii au zăbovit și la borș.

Nu a lipsit storceagul, preparat ca în delta Dunării.

Bucătarii au pregătit și fructe de mare - precum scoici sau creveți în sos de vin.

Ceva mai departe, în curtea Ministerului Agriculturii, alte delicii! Comercianți din toată țara au venit cu preparate din pește, inclusiv mici, chiftele ori sărmăluțe din pește.

Calcanul din Sfântul Gheorghe, pregătit pe plită, a fost la mare căutare.

Cumpărătorii, mai ales cei care au ținut post, nu s-au lăsat descurajați nici de cozile lungi, nici de preț.

Bătrân: ”Dacă e corect. 2 scrumbii și calcan. Cam piperat, dar dacă e corect, asta este. (Vă faceți o poftă.) Da”.

Femeie: ”Măcar în ziua de Florii nu gătim. Deja ne e și mai foame când am ajuns în față”.

O porție de storceag a costat 45 de lei, în timp ce sută de grame de scrumbie, doradă ori păstrăv 20 de lei. Iar pentru calcan, clienții au plătit între 29 și 40 de lei sută de grame.