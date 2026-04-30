



Conform unui comunicat al DIICOT, în luna februarie 2026, tânărul srilankez a comandat din Canada și a introdus în România, prin intermediul poștei, un colet ce conținea cantitatea de circa 30 grame canabis, drog de risc, destinată comercializării.

O lună mai târziu, în martie 2026, el a procurat din Regatul Țărilor de Jos și a introdus în România, tot prin intermediul poștei, un colet cu peste 500 timbre LSD și o cantitate de cocaină, toate destinate vânzării.

De asemenea, la finele lunii martie 2026, srilankezul a comandat din Germania și a introdus în România, prin intermediul unei firme de curierat, un colet în care se aflau droguri de mare risc, respectiv 544 comprimate formate dintr-un amestec de amfetamină și MDMA, precum și o cantitate de cocaină, substanțe ce urmau să fie comercializate.

Tot în vederea vânzării ulterioare, în luna aprilie 2026, a adus 498 comprimate de ecstasy din Regatul Țărilor de Jos, tot printr-un colet.

Întreaga cantitate de droguri de risc și mare risc introdusă în țară de către inculpat a fost indisponibilizată pe parcursul urmăririi penale, iar în urma percheziției efectuate la locuința sa, situată în Afumați, județul Ilfov, au fost găsite și ridicate obiecte purtând urme de substanță, un grinder, un cântar de precizie, mai multe plicuri tip zip-lock, precum și alte mijloace de probă.

Tânărul a fost prezentat joi Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.