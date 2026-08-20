Individul era la muncă, alături de alți 9 condamnați. A profitat de faptul că nu se află în penitenciar și a fugit, fără să țină cont de somațiile agenților care-l supravegheau. Oamenii legii îl caută și la această oră. S-au folosit, până acum, de drone cu termoviziune. Și au analizat inclusiv imagini de pe camerele de luat vederi, care l-au surprins alergând pe stradă.

La scurt timp după evadare, Dorel Corin Moldovan a fost filmat de mai multe camere de supraveghere, în timp ce fugea pe străzile din Baia Mare. Individul, condamnat în 2024 la 3 ani și 7 luni de închisoare pentru furt calificat, era cu încă 9 deținuți într-un punct de lucru, atunci când și-a pus planul în aplicare, în jurul orei 13 și 30 de minute – asta deși era supravegheat de doi agenți. Unul chiar a pornit pe urmele lui, însă fără succes.

Norbert Borgyos, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Baia Mare: „El cel mai probabil a profitat de o vulnerabilitate a zonei, nu era un punct de lucru amenajat cu garduri specifice, cu sârmă ghimpată, post de control acces, ci era un punct de lucru organizat la nivelul unui liceu teoretic. Adică el s-a folosit de arhitectura zonei, efectiv a luat-o la fugă și nu s-a supus somației de a sta. A fost observat imediat, agenții au acționat în consecință.”

Polițiștii au început imediat căutările. Au mers inclusiv la locuința partenerei individului. Din primele informații, cei doi s-ar fi certat în urmă cu câteva zile, iar anchetatorii încearcă să afle dacă fuga are legătură cu acest conflict. Între timp, oamenii din zonă au primit un mesaj RO-Alert. Iar mai multe filtre au fost instalate la ieșirile din oraș.

Căutările au continuat și în timpul nopții. Oamenii legii s-au folosit inclusiv de drone dotate cu camere cu termoviziune, pentru a-i da de urmă. Individul e tuns scurt, are barbă, iar în momentul evadării purta un tricou negru și pantaloni mov închis.

Mădălina Vaida, purtător de cuvânt IPJ MM: „Persoana căutată este Moldovan Dorel Dorin, domiciliată în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpușului. Persoanele care dețin informații ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului sunt rugate să nu îl abordeze și să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgență 112.”