A fost condamnat definitiv pentru că acum doi ani, în ziua de Crăciun și-a ucis colegul de celulă, în Penitenciarul Giurgiu. Atentie, urmează informații care vă pot afecta emoțional. a fost descoperită abia a doua zi.

Corespondent ȘtirilePROTV: Crima s-a petrecut în seara zilei de Crăciun în 2024, atunci când deținutul care avea de ispășit o pedeapsă de 7 ani pentru viol, fusese condamnat în 2004 pentru uciderea fratelui său la 18 ani de detenție, a ispășit pedeapsa în întregime, a fost eliberat, ulterior a ajuns din nou în spatele gratiilor, însă în acea seară a zilei de Crăciun lucrurile au luat o turnură care au influențat pentru tot restul vieții existența acestui bărbat în vârstă de 44 de ani pentru că se afla în camera de deținere alături de un alt condamnat definitiv pentru omor care ispășea o pedeapsă de 12 ani și jumătate. Acesta, care avea loc în patul de jos asculta muzică, iar bărbatul condamnat pentru viol i-a cerut să oprească televizorul spunând că vrea să se odihnească, între cei doi a izbucnit un conflict, iar în momentul în care s-a ajuns la injurii acesta s-a decis să-i curme viața, lăsând apoi trupul neînsuflețit pe pat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Crima a fost descoperită abia a doua zi dimineața de agenții de penitenciar, iar în prima fază agresorul spunea că nu are nimic de-a face cu acest sfârșit al colegului de celulă, spunând că cel mai probabil acesta și-a pus capăt zilelor, însă investigațiile medico-legale și ulterior cercetările au scos la iveală că a fost de fapt o execuție. Iar acum, la mai bine de un an și jumătate de la proces, deținutul-agresor a fost condamnat definitiv la detențiunii pe viață, iar vestea a primit-o la penitenciarul Aiud, unde fusese transferat de la Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu. Cel puțin până la această oră nu a comentat pedeapsa pe care va trebui să i ispășească în regim de maximă siguranță.