Rezultatul autopsiei medicului Ștefania Szabo. Ce au observat legiștii

Echipele criminalistice au revenit miercuri la Spitalul Județean din Buzău după moartea în condiții neclare a doctoriței Ștefania Szabo.

Au fost prelevate probe suplimentare și au fost controlate, stocurile de medicamente. Ancheta ia în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă intoxicație, însă rezultatele toxicologice nu sunt încă disponibile.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Criminaliștii au ridicat noi probe din cabinetele în care Ștefania Szabo ar fi lucrat în ultimele zile. A fost verificată și mașina doctoriței - iar urmele biologice prelevate din autoturism vor fi analizate în laborator.

Procurorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața medicului. Se ia tot mai mult în calcul varianta unei intoxicații cu un medicament.

Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău: „În afară că bea multe cafele nu știu să fi luat energizante sau alte substanțe”.

Reporter: Credeți că ar fi fost în stare să ia medicamente în numele unui pacient și să și le administreze?

Dragoș Porumb, președintele Colegiului Medicilor Buzău: „Nu cred că ar fi putut face așa ceva.”

Ancheta se concentrează acum pe analiza toxicologică - singura care poate spune dacă Ștefania Szabo și-a administrat substanțe care i-ar fi putut provoca moartea.

Oana Gheorghiu, prietena Ștefaniei Szabo: „Sunt siderată, șocată și la fel de nedumerită ca poate multe alte persoane, inclusiv familia a solicitat o expertiză suplimentară de la un medic necrolog din București.”

Autopsia s-a finalizat astăzi, iar potrivit unor surse apropiate familiei doctoriței, specialiștii nu au identificat leziuni la nivelul organelor. Un raport medico-legal urmează să fie întocmit în următoarea perioadă.

Între timp, autoritățile au verificat stocurile de medicamente din farmacia spitalului din Buzău și din unitatea de primiri urgențe. Marți, criminaliștii au ridicat din încăperea în care a fost găsită femeia - o seringă și un flacon cu același anestezic care l-a ucis pe Michael Jackson - au declarat surse apropiate anchetei.

Sorin Pătrașcu, managerul SCJU Buzău: „Doamna doctor nu a fost prezentă să ridice personal și nici nu au fost ridicate pentru secția de chirurgie generală medicamente care să presupunem că ar avea legătură cu această situație”.

Zece colegi și apropiați ai doctoriței au fost audiați. Ștefania Szabo avea 37 de ani. A fost găsită fără suflare marți dimineață de unul dintre colegii ei.

Era medic chirurg și director medical la Spitalul Județean de Urgență din Buzău.

