Polițiștii Gărzii de Coastă au confiscat 54.000 de țigarete în Portul Constanța. Pachetele erau ascunse la bordul unei nave sub pavilion Belize.
Autoritățile au verificat inclusiv cu un echipaj canin ambarcațiunea, care avea opt persoane la bord.
Țigările, care nu erau declarate, au fost găsite într-o magazie din prova.
În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru contrabandă.
