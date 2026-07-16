Printre ele se numără tentative de omor, cămătărie, șantaj, trafic de persoane și spălare de bani.

În paralel, indivizii racolau fete prin metoda „loverboy" și le obligau să se prostitueze în Elveția și Austria. Anchetatorii au intrat inclusiv în Penitenciarul Brăila.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.

Procurorii DIICOT vorbesc despre un dosar complex cu zeci de infracțiuni grave. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost creată acum 5 ani și era condusă de un bărbat de 50 de ani.

În jurul clanului s-ar fi strâns zeci de persoane, fiecare cu un rol bine stabilit. Forțe impresionante de poliție și luptători de la trupele speciale au împânzit străzile din Brăila și Galați pentru a preveni orice tentativă de fugă a suspecților.

Anchetatorii spun că membrii grupării obțineau bani din camătă, prin împrumuturi date ilegal, cu dobânzi foarte mari. Cei care nu își plăteau datoriile ar fi fost amenințați și intimidați, iar unii erau obligați să lase garanție case, terenuri sau mașini de lux.

Potrivit DIICOT, clanul era recunoscut pentru violența extremă pe care o folosea asupra datornicilor. Procurorii spun că, după ce au fost bătute și torturate, victimele au supraviețuit doar pentru că au primit asistență medicală de urgență. Investigatorii vorbesc despre patru tentative de omor.

În aprilie 2023, membrii clanului l-ar fi atacat pe un tânăr de 33 de ani dintr-o grupare rivală cu macetele și i-ar fi tăiat degetele de la o mână. Anchetatorii au identificat atunci 4 autori care sunt și acum cercetați sub control judiciar, dosarul nefiind încă trimis în judecată. Victima a scăpat cu viață.

Un alt tânăr a fugit din România după o confruntare violentă cu membrii aceleiași grupări, care l-au atacat cu topoare și săbii într-un sat de lângă Brăila, acum patru ani.

Pentru a ascunde banii, liderul clanului ar fi trecut bunuri pe numele altor membri ai familiei.

„Nu știm nimic. Caută. Au venit cu elicopterul, aici... Mi-au făcut mizerie. Au spart betoane, fărâmă casa, nu știu de ce.”

Polițiștii au folosit și un detector de metale.

În același timp, indivizii ar fi încercat să influențeze victimele să nu depună plângeri sau să își schimbe declarațiile. De altfel, în cartier, nimeni nu vrea să vorbească.

În același dosar, potrivit DIICOT, doi dintre membrii grupării sunt acuzați că au racolat două tinere prin metoda „loverboy”. Le-ar fi câștigat încrederea cu promisiuni de iubire, apoi le-au obligat să se prostitueze în Elveția și Austria. Toți cei implicați au fost aduși la audieri, în Capitală. Alți membri ai grupării, aflați în închisoare, au fost, de asemenea, audiați.