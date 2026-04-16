Documentul include o analiză asupra a 22 de întreprinderi publice și identifică mai multe companii eligibile pentru listare la Bursa de Valori București.

Raportul are caracter exploratoriu și propune demararea unor studii de fezabilitate, fără a include evaluări independente de piață.

Primele tranzacții: venituri estimate de până la 8 miliarde lei

Conform estimărilor bazate pe capitalizările bursiere din martie 2026, primele trei tranzacții prioritare ar putea aduce la buget între 3 și 8 miliarde lei.

Cele mai importante operațiuni vizate sunt:

  • Vânzarea unui pachet de 5–10% din Hidroelectrica, printr-un mecanism de tip ABB, cu venituri estimate între 3,1 și 6,2 miliarde lei
  • Vânzarea a 5–7% din Romgaz, tot prin ABB, cu un potențial de 2,2 – 3,1 miliarde lei
  • Listarea CEC Bank prin IPO, cu un volum ce urmează să fie stabilit prin studii de fezabilitate.

Ce înseamnă ABB și IPO

Strategia propusă include două tipuri de tranzacții:

  • ABB (Accelerated Book Building) – metodă rapidă prin care pachete mari de acțiuni sunt vândute investitorilor instituționali
  • IPO (Initial Public Offering) – listarea inițială la bursă, prin care o companie își oferă acțiunile publicului larg

Diferența majoră este că ABB presupune vânzarea unor acțiuni deja listate, în timp ce IPO-ul marchează intrarea unei companii pe piața de capital.

Lista companiilor vizate pentru IPO

Pe lista companiilor analizate pentru listare la bursă, pe lângă CEC Bank, se află și:

  • Portul Constanța (condiționat)
  • CNAB București (amânat)
  • Salrom (condiționat)
  • Loteria Română (condiționat)
  • Imprimeria Națională (amânat)
  • Cuprumin (condiționat)
  • Romarm (condiționat)
  • Poșta Română (condiționat)

Aceste listări presupun un proces mai complex, inclusiv pregătirea unui prospect, selectarea unui intermediar și o perioadă de implementare de minimum 6 până la 12 luni.

