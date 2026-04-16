Documentul include o analiză asupra a 22 de întreprinderi publice și identifică mai multe companii eligibile pentru listare la Bursa de Valori București.
Raportul are caracter exploratoriu și propune demararea unor studii de fezabilitate, fără a include evaluări independente de piață.
Primele tranzacții: venituri estimate de până la 8 miliarde lei
Conform estimărilor bazate pe capitalizările bursiere din martie 2026, primele trei tranzacții prioritare ar putea aduce la buget între 3 și 8 miliarde lei.
Cele mai importante operațiuni vizate sunt:
- Vânzarea unui pachet de 5–10% din Hidroelectrica, printr-un mecanism de tip ABB, cu venituri estimate între 3,1 și 6,2 miliarde lei
- Vânzarea a 5–7% din Romgaz, tot prin ABB, cu un potențial de 2,2 – 3,1 miliarde lei
- Listarea CEC Bank prin IPO, cu un volum ce urmează să fie stabilit prin studii de fezabilitate.
Ce înseamnă ABB și IPO
Strategia propusă include două tipuri de tranzacții:
- ABB (Accelerated Book Building) – metodă rapidă prin care pachete mari de acțiuni sunt vândute investitorilor instituționali
- IPO (Initial Public Offering) – listarea inițială la bursă, prin care o companie își oferă acțiunile publicului larg
Diferența majoră este că ABB presupune vânzarea unor acțiuni deja listate, în timp ce IPO-ul marchează intrarea unei companii pe piața de capital.
Lista companiilor vizate pentru IPO
Pe lista companiilor analizate pentru listare la bursă, pe lângă CEC Bank, se află și:
- Portul Constanța (condiționat)
- CNAB București (amânat)
- Salrom (condiționat)
- Loteria Română (condiționat)
- Imprimeria Națională (amânat)
- Cuprumin (condiționat)
- Romarm (condiționat)
- Poșta Română (condiționat)
Aceste listări presupun un proces mai complex, inclusiv pregătirea unui prospect, selectarea unui intermediar și o perioadă de implementare de minimum 6 până la 12 luni.
