Este decizia luată de către reprezentanții Mitropoliei Clujului, după ce preotul a fost acuzat că ar fi terorizat-o pe femeia cu care ar fi avut o relație extraconjugală.

Între timp, prin intermediul avocatului, bărbatul neagă acuzațiile și susține că a făcut apel.

Preotul slujește de mai mulți ani într-o parohie de lângă Dej.

Zilele trecute, magistrații Judecătoriei Dej au emis un ordin de protecție pentru 6 luni, prin care preotul nu are voie să se mai apropie la mai puțin de 100 de metri de o femeie, pe care ar fi bătut-o și amenințat-o.

În plus, bărbatul este obligat să poarte permanent brățara electronică de supraveghere.

Joi, reprezentanții Mitropoliei Clujului ne-au transmis că au luat primele măsuri în acest caz.

Cornel Coprean, purtătorul de cuvânt Mitropoliei Clujului: „Pentru acest moment al anchetei s-a hotărât ca părintele să nu slujească în parohie și a fost canonisit la mănăstire.”

Ordinul de protecție a fost dat pe baza probelor aduse de femeia cu care preotul ar fi avut o relație în afara căsătoriei.

Potrivit motivării hotărârii, cei doi ar fi fost împreună timp de aproape patru ani. La începutul acestui an însă, femeia ar fi decis să pună punct relației, iar preotul n-ar fi acceptat asta.

În fața instanței, femeia a declarat că a fost urmărită constant, amenințată și lovită de el.

În comunitatea în care preotul slujește, părerile sunt împărțite.

Femeie: „E un om și el, e preot în biserică.”

Aurel Vaida, corator: „A făcut-o, dar nu trebuia să fie agresiv. Că greșim, toată lumea greșim. Ce a fost între ei, ei știu. Ca și oricare, că fiecare mai alunecăm. După mine trebuia să se oprească de la o vreme.”

Femeie: „E o persoană bună, preot bun.”

Am solicitat și preotului un punct de vedere cu privire la acuzațiile care i se aduc, însă nu am primit un răspuns. În schimb, avocatul acestuia ne-a transmis că a făcut apel, după ce au primit decizia instanței.

Călin Iuga, avocat: „Poziția clientului meu este cunoscută de la bun început, de negare a tuturor acuzațiilor care i se aduc.”

Termenul pentru apel urmează să fie stabilit.