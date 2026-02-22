Suma ar putea începe să scadă după decizia Curtea Supremă a SUA, care a anulat vineri o parte importantă a agendei tarifare promovate de preşedintele Donald Trump, relatează Reuters.

Gigantul tech a achitat până acum tarife de circa 2,8 miliarde de euro, ca urmare a taxelor impuse pe importurile de produse şi componente fabricate în China, Vietnam, India şi alte pieţe asiatice. După hotărârea instanţei, care a invalidat tarifele de 47% aplicate bunurilor fabricate în China, Apple ar putea vedea costuri de producţie mai mici şi o reducere a presiunilor de a muta producţia în alte ţări.

Acţiunile companiei au crescut cu aproximativ 1% vineri, investitorii anticipând o potenţială relaxare a constrângerilor din lanţul de aprovizionare.

Apple ar putea reduce costurile

Directorul general Tim Cook a declarat în mai că Apple a început deja să direcţioneze jumătate dintre iPhone-urile destinate pieţei americane către producţia din India, iar alte produse precum Mac, AirPods şi Apple Watch sunt fabricate în Vietnam.

Decizia Curţii Supreme ar putea permite companiei să revină la un model de producţie mai simplu, bazat în principal pe China, unde fabrică majoritatea produselor destinate pieţelor din afara SUA.

Cook a subliniat în repetate rânduri că Apple a absorbit costul tarifelor pentru a evita creşteri bruşte de preţ pentru consumatori. Totuşi, hotărârea Curţii Supreme creează obligaţii potenţiale de rambursare din partea statului american, estimate la peste 149 de miliarde de euro, în urma verdictului de 6–3 prin care tarifele impuse unilateral de Trump au fost declarate ilegale.

Disputa politică se intensifică

Rămâne însă întrebarea dacă Apple va încerca să recupereze sumele plătite sau va renunţa la aceste fonduri pentru a nu alimenta tensiuni politice cu preşedintele. Într-o conferinţă de presă de vineri, Trump nu s-a angajat să returneze banii companiilor americane şi a anticipat „litigii pe mai mulţi ani”.

Relaţia dintre Cook şi Trump, odinioară solidă, s-a deteriorat vizibil în ultimele luni. În mai, Trump şi-a exprimat „problema cu Tim Cook”, ameninţând cu un tarif de 25% pe iPhone-uri. Ulterior, Cook a încercat să calmeze tensiunile, anunţând la Casa Albă investiţii de aproximativ 510 miliarde de euro, în patru ani în SUA şi extinderea relaţiilor cu furnizori americani.

În ciuda deciziei Curţii Supreme, tarifele rămân un element extrem de volatil. La doar câteva ore după anularea taxelor reciproce, Trump a anunţat un nou tarif global de 10%, instituit printr-un ordin executiv în baza Secţiunii 122 din Legea Comerţului din 1974, un instrument care permite tarife temporare de până la 150 de zile, cu prelungire numai cu aprobarea Congresului.

Administraţia investighează, de asemenea, noi practici comerciale prin Secţiunea 301, care ar putea duce la impunerea de noi tarife suplimentare, menţinând incertitudinea pentru companii precum Apple.