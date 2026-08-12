Bărbații au atacat cu o macetă şi un cuţit o persoană pe care au acuzat-o că le-ar fi vândut droguri de proastă calitate, scrie News.ro.

Potrivit unui comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, incidentul a avut loc în cartierul Radu Negru, din municipiu, când cei trei inculpaţi l-au abordat pe bărbat lângă un magazin de pe strada Sebeşului, nemulţumiţi că acesta i-ar fi vândut unuia dintre ei substanţe interzise în valoare de 900 de lei, de slabă calitate.

Agresorii au atacat victima cu arme albe

După ameninţări şi înjurături, agresorii l-au împins şi bruscat pe bărbat până la intersecţia cu aleea unei parcări, după care au trecut la violenţe extreme, lovindu-l cu pumnii şi trântindu-l la pământ pentru a-l imobiliza. Ulterior, doi dintre agresori l-au lovit în părţi vitale ale corpului cu o macetă şi cu un cuţit.

Potrivit anchetatorilor, agresiunea i-a provocat acestuia leziuni grave la cap şi pe coapse, precum şi secţionarea completă a tendoanelor de la degetele braţului stâng.

Cazul a intrat în atenţia autorităţilor după ce o femeie abordată pe stradă de victima plină de sânge a sesizat Poliţia şi Ambulanţa.

Doi dintre agresori au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv la scurt timp după atac, în timp ce al treilea a fost arestat în lipsă. Măsurile preventive au fost prelungite succesiv de magistraţi pe parcursul anchetei.

Procurorii au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a celor trei inculpaţi, aflaţi în stare de arest preventiv, dosarul urmând să fie soluţionat de Tribunalul Brăila.