Două cutremure în România, înregistrate duminică. Ce magnitudine au avut și unde s-au produs

14-09-2025 | 17:12
cutremur
Un nou cutremur, cu magnitudinea 3, s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Aura Trif

Seismul a avut loc la adâncimea de 149,8 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km nord-vest de Buzău, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km vest de Focşani, 65 km est de Braşov, 77 km nord-est de Ploieşti.

Un prim cutremur, cu magnitudinea 3,3, s-a produs tot duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

Sursa: Agerpres

 Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, afirmă că de la începutul anului au fost emise peste 400 de ordine de eliminare a conţinutul online de pe diferite platforme care aveau dezinformări de factură rusească.

