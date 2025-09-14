Două cutremure în România, înregistrate duminică. Ce magnitudine au avut și unde s-au produs

Un nou cutremur, cu magnitudinea 3, s-a produs duminică, la ora 14:39:04, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut loc la adâncimea de 149,8 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 57 km nord-vest de Buzău, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 59 km vest de Focşani, 65 km est de Braşov, 77 km nord-est de Ploieşti.

Un prim cutremur, cu magnitudinea 3,3, s-a produs tot duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea, Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe scara Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, în data de 16 septembrie.

