Curtea de Apel Bucureşti ar urma să ia, marţi, o decizie în cazul cererii de suspendare a hotărârii de reorganizare a Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), care includea diminuări salariale şi reduceri de posturi, cerere înaintată de 155 de angajaţi ai instituţiei. Acest dosar a fost înregistrat la CAB în 13 ianuarie.

O cerere similară făcută de peste o sută de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) a fost respinsă de instanţă în 29 ianuarie, în timp ce o alta, depusă de peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a avut câştig de cauză tot la Curtea de Apel Bucureşti, blocând aplicarea măsurilor de restructurare.

În 3 februarie, Curtea de Apel Bucureşti a amânat pronunţarea în cazul cererii depuse de 155 de angajaţi ai ASF de suspendare a Hotărârii 74 din 24 decembrie 2025, care prevedea, printre altele, restructurări de posturi şi reduceri salariale chiar şi cu 30 la sută. Această acţiune a fost deschisă pe 13 ianuarie.

Pe rolul Curţii de Apel Bucureşti există o acţiune având acelaşi obiect, deschisă de alţi aproape o sută de angajaţi ai ASF în data de 28 ianuarie şi care are termen de judecată în 25 februarie.

Reorganizarea ANCOM și ANRE a ajuns pe masa judecătorilor

Curtea de Apel a soluţionat până acum alte două cereri similare, una dintre ele, cea a angajaţilor ANRE, fiind respinsă de către instanţă ca neîntemeiată, în timp ce o alta, depusă la sfârşitul anului trecut de peste 330 de salariaţi ai ANCOM a fost admisă, aşa încât măsurile de reorganizare a instituţiei au fost blocate, decizia instanţei fiind executorie. „Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge acţiunea, ca neîntemeiată”, potrivit soluţiei judecătorilor dată în cazul cererii de suspendare depusă de angajaţii ANRE.

Această decizie a Curţii de Apel putea fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Potrivit datelor de pe portalul instanţelor de judecată, obiectul dosarului îl constituie suspendarea executării actelor administrative - „Ord.84/17.12.2025, Dec.511/22.12.2025, Ord. 6/19.12.2025, Ord.7/19.12.2025”.

La sfârşitul anului trecut, Curtea de Apel Bucureşti a dat câştig de cauză celor peste 330 de angajaţi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) care au contestat concedierile şi reducerile de venituri cuprinse în măsurile de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025 privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome. Astfel, instanţa a suspendat punerea în executare a actelor administrative, blocând în acest fel aplicarea acestor măsuri, în condiţiile în care, deşi nu este definitivă, decizia este executorie.

„Admite cererea de suspendare acte administrative formulată de reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta ANCOM. Dispune suspendarea executării până la pronunţarea instanţei de fond a următoarelor decizii emise de preşedintele ANCOM: decizia 678/16.12.2025 prin care se identifică compartimentele şi funcţiile de specialitate, respectiv compartimentele şi funcţiile suport din cadrul ANCOM, prevăzute în organigrama de la 01.01.2025; decizia 679/16.12.2025 prin care se stabileşte şi se aprobă procedura de selecţie a personalului ANCOM în vederea încetării raporturilor de muncă ca urmare a aplicării masurilor de reorganizare prevăzute de Legea 145/2025; decizia 680/16.12.2025 prin care se aprobă reorganizarea ANCOM, respectiv organigrama şi statul de funcţii aplicabile la nivelul ANCOM de la data de 01.01.2026”, se arăta în soluţia pe scurt a instanţei, pronunţată în 30 decembrie 2025.

Potrivit aceleiaşi hotărâri, instanţa a dispus „suspendarea întregii proceduri de reorganizare ANCOM, a termenelor de preaviz şi a deciziilor individuale de concediere ce vor fi emise”, ca o consecinţă a suspendării executării deciziilor menţionate anterior. Decizia este executorie de drept, cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.