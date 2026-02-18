Ei susţin că „puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului, singurul mecanism ce acţiona ca un filtru în faţa excesului de putere”.

De asemenea, Curtea de Apel Bucureşti consideră că acest act normativ va avea consecinţe dramatice asupra funcţionării sistemului judiciar prin depopulare, actul de justiţie fiind afectat din perspectiva calităţii, dar şi termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor.

Curtea avertizează asupra efectelor legii

„Curtea de Apel Bucureşti a luat act cu îngrijorare de decizia Curţii Constituţionale privind conformitatea Proiectului de lege în domeniul pensiilor de serviciu ale magistraţilor cu Constituţia, aceasta semnificând un regres în statutul de independenţă. În acest context, salutăm şi susţinem poziţia exprimată public de Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenţei justiţiei, reafirmând ataşamentul faţă de valorile europene şi principiile statului de drept. Intervenţia intempestivă a acestei legi, în lipsa unei dezbateri reale şi cu ignorarea realităţilor sistemului judiciar, va genera grave dezechilibre în activitatea puterii judecătoreşti”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti.

Ei au precizat că puterea executivă a decis reconfigurarea arhitecturii constituţionale.

„În esenţă, ignorând complet realităţile din instanţele judecătoreşti din perspectiva încărcăturii, a complexităţii, a deficitului major de resurse umane, puterea executivă a ales reconfigurarea arhitecturii constituţionale prin ruperea echilibrului între puterile statului, singurul mecanism ce acţiona ca un filtru în faţa excesului de putere. În ciuda avertismentelor, şi acest act normativ va avea consecinţe dramatice asupra funcţionării sistemului judiciar prin depopulare, actul de justiţie fiind afectat din perspectiva calităţii, dar şi termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor”, a mai precizat sursa citată.

Judecătorii cer redimensionarea muncii

Reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti au mai afirmat că gestionarea eficientă a activităţii judiciare reclamă măsuri de redimensionare a muncii prin normare.

„Într-un dezechilibru major între nevoi şi resurse, judecătorii Curţii de Apel Bucureşti şi ai instanţelor din circumscripţie, gestionează de ani o treime din volumul de activitate naţional, indicatorii de eficienţă şi eficacitate dovedind eforturile depuse de întregul colectiv, judecători şi grefieri, pentru realizarea actului de justiţie. În acest context, gestionarea eficientă a activităţii judiciare, reclamă măsuri de redimensionare muncii prin normare, astfel încât volumul de muncă să fie similar mediei europene; România înregistrează un număr evadruplu de cauze faţă de media europeană a dosarelor nou-intrate (8,42 faţă de media europeană de 2,20)”, au mai transmis reprezentanţii Curţii de Apel Bucureşti.

CCR respinge obiecţia de neconstituţionalitate

Ei consideră că „intervenţia abruptă a unor modificări de substanţă în ceea ce priveşte statutul judecătorilor, reclamă responsabilitatea şi coeziunea puterii judecătoreşti ca ultim mecanism de respectare independenţei justiţiei, garanţie a unui stat democratic”.

Judecătorii Curţii Constituţionale au respins, joi, după două luni şi cinci amânări, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, ceea ce înseamnă că pensiile acestora pot fi reduse, iar vârsta de pensionare va creşte.