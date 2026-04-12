Cel mai probabil, spun pompierii, cineva a uitat o lumânare aprinsă. Focul puternic a izbucnit în chiliile aflate la mansarda construcției cu trei etaje. Tocmai se încheiase slujba, iar una dintre măicuțe, cea care și-a pierdut viața, a mers în cameră ca să își schimbe hainele.

Maica Andreea, economul mănăstirii: ”Maica s-a dus să se schimbe, să vină la biserică să facem curat și ea a rămas, probabil deja asfixiată de la fumul ăla”.

Reporter: A picat și planșeul.

Maica Andreea: A picat undeva, că au încercat oamenii să spargă ușa, dar nu mai puteau nici ei de fum, era deja fum, dar noi nu am ajuns sus, că dacă maicile ajungeau la camere normal că se întâmpla și cu altele".

Flăcările uriașe i-au alertat și pe localnicii care abia se culcaseră după ce participaseră la Înviere.

Localnic: ”Flăcări mari, pe o parte stingea și pe o parte se aprindea, că bătea și vântul”.

Cornel Crăcană, viceprimarul comunei Costești: ”Incendiul se manifesta foarte violent la 5.40, când am ajuns eu aici, chiar foarte violent la acoperișul respectiv. Izbucnise prin lucarne, prin spațiile libere izbucniseră flăcările, foarte mult fum datorită izolației clădirii".

Tragedia a pornit de la o lumânare aprinsă într-una dintre chilii

Pompierii din Vâlcea au cerut sprijinul colegilor din Gorj și Argeș pentru a putea face față flăcărilor care au înghițit 800 de metri patrați de acoperiș. 90 de militari au muncit ore în șir.

”Colonel Dan Pascaru, comandant ISU Vâlcea: Din nefericire, ceea ce s-a spus inițial că o persoană a fost surprinsă înăuntru s-a confirmat, colegii mei au găsit trupul carbonizat.

Reporter: Era într-una din chilii, la cameră?

Colonel Dan Pascaru: Da, la una din chilii la care tavanul s-a prăbușit și nu am putut să ajungem”.

Cauza incendiului nu a fost stabilită oficial. Cel mai probabil, potrivit pompierilor, totul a pornit de la o lumânare uitată aprinsă într-una dintre chilii.

Mănăstirea Bistrița este atestată din 1490, fiind una din cele mai vechi așezăminte bisericești din zonă. Aici se află moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, aduse din Grecia. Incendiul nu a afectat biserica.