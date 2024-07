Filmul tragediei din Braşov. Cum au murit doi bărbaţi, de 37 și 30 de ani, electrocutaţi în piscină. „Doar strigăte”

Potrivit procurorilor, unul dintre ei s-a prins de un cablu alimentat cu curent electric care atârna lângă bazinul cu apă. Cel de-al doilea a murit încercând să-și ajute prietenul.

Întâmplarea tragică a avut loc la miezul nopții. Cei doi bărbați de 37 și 30 de ani sărbătoreau întoarcerea din Franța, după luni bune de muncă. Au băut ceva și se răcoreau într-o piscină gonflabilă. Piscina se afla chiar pe terasa casei și era la o distanță foarte mică de panoul electric.

Manuel Mezei, vecin: „Au vrut să facă baie și au stat acolo, au glumit, au povestit”.

La un moment dat doar unul dintre bărbați a rămas în piscină. A apucat de cablul din apropiere, spun anchetatorii și imediat a fost scuturat de curentul electric. Prietenul aflat în apropiere i-a sărit în ajutor, dar s-a electrocutat și el. Un martor a sunat la 112, iar la fața locului au fost trimise doua echipaje SMURD și doua ambulanțe cu câte doi medici.

Nicolae Mezei - vecin: „Cel care a fost în piscina s-a electrocutat. Cel de al doilea care a decedat a vrut să îl scoată de acolo, el fiind sub tensiunea curentului.

Reporter: Ați auzit ceva?

Nicolae Mezei - vecin: Doar strigăte între vecini. Am venit, am sunat la 112, a venit salvarea. Cel tânăr mai avea puls, după 5-10 minute”.

Din păcate, în ciuda eforturilor salvatorilor, victimele nu au răspuns manevrelor de resuscitare.

Vecină: „Foarte rău, nu am putut nici să dorm. Copii buni au fost, cuminte.

Reporter: Muncitori? Muncitori, mergeau în Germania, în Franța, oriunde au plecat la lucru, săracii”.

Poliția face cercetări, pentru ucidere din culpă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul Rupea.

