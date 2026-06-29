Instituția a anunțat că va efectua verificări prealabile pentru a stabili circumstanțele în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind o hotărâre judecătorească referitoare la suspendarea certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA și implicațiile acesteia, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor prealabile, în condițiile legii”, a transmis instituția.

Suspendarea certificatului ROMATSA, pe agenda de urgență a CSAT

Cazul ROMATSA va fi analizat și în ședința CSAT de luni, după ce suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană a fost introdusă de urgență pe ordinea de zi, în contextul riscurilor privind continuitatea serviciilor de navigație aeriană și securitatea spațiului aerian.

Potrivit informațiilor prezentate, situația ar putea genera blocaje majore în traficul aerian și ar afecta câteva mii de zboruri zilnic, în plin sezon estival, dacă toate căile de atac vor fi epuizate, iar EUROCONTROL va fi obligată să pună în aplicare măsura.

Administrația Prezidențială a anunțat că membrii CSAT vor analiza implicațiile suspendării certificatului ROMATSA, alături de alte subiecte aflate pe agenda privind securitatea națională.