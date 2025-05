Cum justifică conducerea Salrom investițiile „făcute” anul trecut la salina Praid pentru prevenirea inundațiilor

Totodată, a fost realizat un bypass din ţevi montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geo membrană impermeabilă şi a fost curăţată albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, investiţiile depăşind două milioane de lei, potrivit conducerii societăţii.

„În cursul anului 2024, Salrom a făcut investiţii majore din fonduri proprii pentru remedierea şi prevenirea unor eventuale inundaţii. Am realizat un bypass de 96 de metri lungime din ţevi corugate montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geomembrană impermeabilă, am curăţat albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, golurile şi crăpăturile de dizolvare identificate fiind ulterior umplute cu beton, am construit un canal suplimentar de siguranţă destinat preluării unor debite care depăşea capacitatea ţevilor de bypass, am refăcut digul albiei pârâului Corund pentru protecţia în cazuri de viitură”, se arată într-un comunicat de presă al Salrom, publicat pe site-ul instituţiei.

Toate aceste investiţii au depăşit două milioane de lei, lucrările menţionate fiind executate „conform indicaţiilor reprezentanţilor ABA Mureş/SGA, Salrom neavând specialişti în domeniul lucrărilor hidrotehnice”, menționează sursa citată.

Pe parcursul anului 2025 erau în curs de derulare: un contract semnat pentru proiectarea şi execuţia unei lucrări de betonare şi impermeabilizare a albiei pârâului Corund pe o lungime de 1,3 kilometri, în valoare de 10.000.000 lei şi o achiziţie viitoare pentru analiză şi solicitare avize cu scopul betonării şi impermeabilizării unei albii suplimentare în lungime de 270 de metri, proiectare şi execuţie a cărei valoare estimată este de 1.000.000 lei, a mai precizat conducerea Salrom.

„În paralel, în 2025 se efectuau lucrări de urgenţă legate de impermeabilizarea albiei şi astuparea sufoziunilor apărute, a căror valoare a depăşit 2.200.000 lei. Toate sumele de mai sus sunt din fonduri proprii SNS SA, valoarea totală fiind de aproximativ 15.200.000 lei”, se arată în comunicatul citat.

Societatea comercială are ca principal scop exploatarea sării, „NU regularizarea cursurilor de apă”, potrivit conducerii Salrom.

„În plus, Societatea Naţională a Sării SA NU este proprietara şi NU are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund, şi nici NU are atribuţii în:- întreţinerea şi operarea digurilor, barajelor, acumulărilor şi a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.- curăţarea albiilor râurilor şi a canalelor pentru a preveni blocajele”, se mai arată în comunicatul citat.

În contextul ultimelor evenimente, societatea a acţionat „prompt şi eficient”,realizând, din surse proprii şi într-un timp scurt, lucrări de urgenţă, care au avut ca scop asigurarea continuităţii în exploatarea minieră, pentru a nu afecta economia locală; prevenirea unor avarii majore sau a unor incidente sociale; crearea unui ecart de timp pentru elaborarea şi implementarea unor investiţii de durată, menite să stabilizeze regiunea pe termen lung, consideră Conducerea Salrom.

„Aceste intervenţii au fost grele, necesare şi de impact, însă sunt doar un pas în strategia pe termen lung a companiei de a asigura un mediu sigur şi stabil pentru comunitate şi pentru activitatea economică”, menţionează Salrom.

„Din păcate”, în ultima perioadă, dar mai ales în dimineaţa de 27 mai, debitul pârâului Corund a fost de 60 m³/sec, adică de 100 ori mai mare faţă de debitul mediu normal(0,2-0,5 m³/sec), fiind cel mai mare debit înregistrat în ultimii 30 de ani, potrivit sursi citate.

Într-un „astfel de context excepţional”, lucrările efectuate de Salrom cu „eforturi deosebite” şi cu „asumarea unor riscuri” s-au dovedit a nu fi de ajuns, se mai arată în comunicatul citat.

În faţa unor debite extreme şi istorice, singurele lucrări care considerăm că ar fi putut duce la limitarea unor efecte devestatoare ar fi trebuit să cuprindă regularizarea (inclusiv construcţia unor baraje) şi decolmatarea pârâului Corund în amonte de Salina Praid şi cel puţin pe tot traseul comunei Praid, se menţionează în acelaşi comunicat.

„Suntem alături de comunitate şi vom face tot posibilul pentru a asigura o soluţie durabilă şi sigură. Vom fi permanenţi în comunicare, vom explica pas cu pas ce se întâmplă şi ce măsuri speciale vom implementa. Fenomenele meteo defavorabile au adus pierderi care nu pot fi cuantificate, atât pentru SNS SA, cât şi pentru întreaga comunitatea din Praid. Cu toate că impactul financiar este considerabil, Societatea Naţională a Sării SA,cu sprijinul Guvernului României, îşi doreşte să continue activitatea istorică desfăşurată cu succes la Salina Praid şi îşi doreşte ca redeschiderea minei turistice şi a activităţii de exploatare să se facă în cel mai scurt timp posibil. Societatea Naţională a Sării SA va continua să depună toate eforturile (materiale şi umane) necesare pentru reducerea impactului”, afirmă directorul general al Saşlrom, Constantin-Dan Dobrea.

Zeci de localnici nu mai au loc de muncă din cauza dezastrului

După ce mai mulţi mineri au ieşit cu ochii în lacrimi din Salina Praid, zeci de localnici pentru care salina era singura variantă pentru „a pune o pâine pe masă”, după cum a declarat vineri ministrul Mediului, Mircea Fechet, s-au revoltat acuzând conducerea Salrom de neglijenţă şi de faptul că, deşi au avut numeroase semnale, nu au făcut nimic pentru a preveni dezastrul.

Debitul pârâului Corund, care curge în apropierea salinei Praid, din judeţul Harghita, a crescut de peste o sută de ori, în ultimele zile, comparativ cu debitul normal, iar orice activitate în zona salinei a fost sistată, pentru că există riscul de pierderi de vieţi omeneşti, a declarat prefectul judeţului Harghita, Petres Sándor, pentru News.ro.

În ceea ce priveşte riscul de prăbuşire a minei de sare, specialiştii consultaţi au transmis că, pe termen scurt şi mediu, acesta nu există, a explicat el.

Guvernul maghiar va ajuta la reconstrucţia salinei afectate, a anunțat premierul ungar, Viktor Orban, pe Facebook.

La salina Praid, atât activitatea de exploatare, cât şi cea turistică a fost oprită de câteva săptămâni, după ce apele pârâului Corund au început să se umfle şi să se infiltreze în mina de sare.

Din cauza creşterii semnificative a debitului pârâului Corund, digul construit în subteranul Salinei Praid de către angajaţii Salrom a cedat, la presiunea apei care a pătruns pe dedesubt, a anunțat Societatea Naţională a Sării SA.

