În doar câteva ore, mai mulți taximetriști și șoferi din sistemul ride-sharing au fost sancționați pentru diverse abateri.

Mulți șoferi au fost opriți în trafic de polițiștii Brigăzii Rutiere. Un bărbat venit de puțină vreme în România abia s-a înțeles cu agenții la semnarea procesului verbal.

Șofer: „Acuma, nou sunt. Am documentele da nu știu unde, amendă degeaba, doamnă”.

Câțiva dintre conducătorii auto au rămas și fără plăcuțele de înmatriculare, și au fost amendați cu câte 5.000 de lei, după ce polițiștii au descoperit că nu respectau condițiile în care aveau dreptul să transporte pasageri. Alți șoferi aveau documentele expirate.

Andra Arsintescu, purtător de cuvânt Brigada Rutieră: „Recomandarea noastră pentru clienți este să nu negocieze la fața locului prețului și să verifice dacă acel tarif corespunde cu cel de pe aparatul de taxat.”

Șoferii grăbiți au găsit tot felul de argumente pentru a scăpa de verificări.

Polițist: „Legea spune că trebuie să prezentați documentele”.

Șofer: „Da permis, buletin și talon, vi le dau cu mare drag”.

Polițist: „Și autorizația taxi?”

Șofer: „Nu vă dau că nu sunt la muncă. Eu știu legea că o citesc.”



