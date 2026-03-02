Corespondent Știrile PRO TV: „Cei doi au ajuns în atenția polițiștilor după ce, în urmă cu patru zile, la miezul nopții, un bărbat de 24 de ani a sunat la 112 și a cerut ajutor. Într-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei, a fost găsit rănit la cap și transportat la spital pentru mai multe îngrijiri.

Victima ar fi venit acolo chemată de o tânără de 20 de ani, cu care vorbise online. În apartament însă, la scurt timp, dintr-o altă cameră ar fi apărut iubitul acesteia, care, după ce l-ar fi bătut, i-ar fi luat aproximativ 2.000 de lei.

Când și-a revenit, bărbatul a anunțat poliția. Ancheta a scos la iveală o schemă bine pusă la punct.

Tânăra folosea un cont pe o aplicație de dating pentru a intra în legătură cu bărbați cărora le propunea relații sexuale. Se întâlnea cu ei, fie acasă, fie în oraș.

În momentul în care aceștia ajungeau la întâlnire, apărea și iubitul ei, care îi amenința cu diferite arme albe, apoi le lua banii.

Astfel, spun anchetatorii, cel puțin trei persoane ar fi fost rănite și jefuite în doar câteva zile. Suspectul, de 18 ani, a fost arestat pentru tâlhărie calificată.

Polițiștii verifică și varianta tinerei, care susține că ar fi fost constrânsă de iubitul ei să facă acest lucru.”