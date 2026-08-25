Acesta este noul formular pentru vânzarea și cumpărarea unei mașini.

Apare o rubrică nouă, marcată cu litera D. Aici, reprezentantul organului fiscal local certifică faptul că persoana care cumpără mașina nu are datorii la bugetul local. Cu alte cuvinte, nu mai este verificată doar situația fiscală a vânzătorului ci și a cumpărătorului.

Ilie Iulian, Directorul General al Direcției Generale Impozite și Taxe Locale Sector 3: Încă din februarie 2026 atât cumpărătorul cât și vânzătorul trebuie să facă dovada că nu are datorii pentru a putea încheia tranzacția. În forma inițială se elibera un certificat fiscal atât pentru vânzător cât și pentru cumpărător, în forma actuală se aplică vize pe contractele de vânzare - cumpărare încheiate. Dacă există datorii contractul de vânzare cumpărare este lovit de nulitate absolută, în cazul în care se încheie.

Procedura poate fi ceva mai complicată dacă vânzătorul și cumpărătorul sunt din localități diferite, pentru că bazele de date ale instituțiilor nu sunt încă interconectate iar informațiile nu pot fi transmise online.

Regulă identică și pentru cumpărător

De exemplu, dacă cel care vinde se află în Alba, iar cumpărătorul este din București, asta înseamnă că fiecare își rezolvă partea fiscală la administrația locală de care aparține. Cu alte cuvinte, vânzătorul trebuie să primească o viză care arată că nu are datorii la sat în localitatea în care are domiciliul, iar același lucru se aplică și pentru cumpărător. În cazul în care verificarea nu se poate face electronic, acest lucru poate însemna drumuri suplimentare sau transmiterea documentelor între cele două părți.

După finalizarea tranzacției, cumpărătorul trebuie să își declare mașina la taxe și impozite și să solicite transcrierea dreptului de proprietate.

Sorin Balan, director comercial, reprezentant site auto: Noua perioadă este de 90 de zile față de 30 de zile. Vorbim despre aspecte care țin de noile cărți de identitate sau aspecte care țin de vehiculele tranzacționate care în situația de față pot fi iarăși plug in hybrid sau mașini electrice ceea ce se întâmplă din ce în ce mai des pe piața din România.

Noul model de contract, aprobat printr-un ordin comun al Ministerelor Dezvoltării, Finanțelor și Afacerilor Interne, se aplică din 17 august.