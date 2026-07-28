Dacă nu organizează concerte cu maneliști și grătare care ajung să coste și peste 25.000 euro pe zi, își trimit angajații la formare profesională, în hoteluri de pe litoral sau de la munte.

După puteri: unii la 3 stele, alții în hoteluri mai frumoase și mai confortabile, din lanțuri de lux, cum sunt Zenith sau Phoenicia.

Formarea continuă a funcționarilor e necesară. Angajații la stat au nevoie să învețe.

Sigur că ar putea-o face, în multe cazuri, la cursuri online, cu minim de cheltuială. Dar poate că, uneori, le-ar face bine să se întâlnească, să relaționeze și să învețe unii de la ceilalți.

Problema apare atunci când în loc să se întâlnească la București sau într-un alt oraș mare sau în vreun loc relevant pentru ceea ce învață, funcționarii și alți angajați ai statului se strâng în hoteluri din stațiuni, la mare și la munte.

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