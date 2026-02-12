Bărbatul s-ar fi speriat de prezența agenților, spun martorii.

Șase persoane au ieșit din case de frica unei explozii.

Polițiștii din Baia Mare l-au oprit pe șoferul de 28 de ani după ce au văzut cum a trecut peste linia dublă continuă și a virat la stânga, deși acest lucru nu era permis în zonă.

Când agenții i-au făcut semn, bărbatul s-ar fi speriat, potrivit martorilor.

Florina Meteș, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „În încercarea de a parca autoturismul, acesta a acroșat o conductă de gaz.”

Cum țeava s-a rupt, în zonă au ajuns pompierii și reprezentanții distribuitorului de gaze. Traficul a fost blocat zeci de minute.

Adrian Boloș, ISU Maramureș: „Am intervenit în zonă cu două autospeciale de stingere, precum și cu un echipaj de prim ajutor calificat.”

Oamenii care locuiesc pe acea stradă au ieșit în grabă din case de frica unei explozii.

Localnică: „Au zis să ies din casă, că nu-i bine să stau.”

Localnică: „Ceva accident s-a întâmplat… o scurgere de gaz. Mi-au zis să nu mă apropii.”

Avaria a fost remediată rapid. Șoferul s-a ales cu o amendă.