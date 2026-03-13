L-au căutat polițiști cu câini de urmă, jandarmi, salvamontiști cu drone și voluntari, iar omul a fost găsit în cele din urmă în niște tufe de mărăcini, în care se încurcase.

Bărbatul este din comuna Bustuchin și locuiește într-o zonă deluroasă, cu teren accidentat.

Marți a plecat de acasă pentru a-și cumpăra o cartelă telefonică, având de mers câțiva kilometri prin pădure și peste terenuri agricole.

Vecin: „Nu mai știu nimic de el, nu am vorbit cu el.”

Reporter: „Dar părea conștient?”

Vecin: „Mergea fără probleme, m-am uitat după el, a deschis poarta.”

Localnic: „Cică venise până aici, s-a întors înapoi, s-a dus la Frățilă și apoi nu mai știm nimic de el.”

În ziua în care a dispărut, bătrânul a reușit să vorbească la telefon cu rudele, dar nu știa să le spună unde se află, iar la un moment dat telefonul a rămas fără baterie.

Ruxandra Sandu, fiica bărbatului: „Sora a zis: «Unde ești, tată?» El a zis că în casă, dar acolo era sora mea și după aceea s-a dus să îl caute prin casă. «Bă, tată, nu ești în casă?» «Păi sunt în grădină.» L-a căutat și în grădină, nu era nici acolo, iar seara l-a sunat din nou, a zis că este, dar nu știe nici el unde este.”

Titu Birău, rudă a bătrânului: „A fost frig azi noapte. El a vorbit cu noi aseară până la 9 jumate, are telefon din ăla cu butoane și i s-a descărcat, a rămas fără semnal, nu știa să spună unde este. Zicea că lângă o fântână, din deal de fântână, sunt pe lângă niște arături.”

Rudă a bătrânului: „O fi căzut pe păraie, o fi băut ceva bere, că le cam avea cu băutul.”

Polițiștii au fost alertați în cursul nopții de miercuri spre joi, când l-au căutat în sat. Peste zi, au extins căutările și, după mulți kilometri la pas, au reușit să îl găsească pe bătrân. Era epuizat și deshidratat.

Ioana Nanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: „Prin efortul comun și mobilizarea exemplară a echipelor de intervenție, bărbatul a fost găsit în siguranță. Persoana identificată a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.”

Rudele promit acum că îl vor supraveghea cu mai multă atenție.