Ploșnițele au fost descoperite într-o jumătate a secției, iar șase pacienți au fost mutați în cealaltă jumătate de la primul etaj al spitalului. Reprezentanții unității spitalicești spun că inclusiv astăzi au fost făcute tratamente pentru eradicarea focarului, scrie news.ro.

Potrivit managerului Spitalului Colentina, dr. Alexandru-Emil Iacobescu, ploșnițele au fost descoperite într-o parte a Secției de Neurologie a Spitalului Colentina, în urmă cu zece zile, de către personalul medical, fiind dispuse imediat măsuri pentru izolarea focarului și pentru dezinsecția și igienizarea spațiului.

„Apoi, am mutat șase pacienți în cealaltă jumătate de etaj, după verificări complexe, ca să nu existe insecte asupra lor. Imediat am contractat o firmă de dezinsecție, iar acțiunile se desfășoară pe o perioadă mai lungă. Până acum, au fost trei vizite ale firmei, chiar astăzi au fost peste 30 de oameni în clădire, inclusiv pentru prevenția apariției acestor insecte”, a declarat pentru News.ro managerul Spitalului Colentina, dr. Alexandru-Emil Iacobescu.

Cum ar fi ajuns insectele în spital

Managerul spune că ploșnițele ar fi putut fi aduse de pacienți, de aparținători ai acestora sau chiar de personalul spitalului.

„Nu știm cine ar fi putut aduce insectele, dar pot să vă spun că imediat ce au fost descoperite, în primele minute, am luat măsurile necesare”, a subliniat managerul.

Întrebat în ce măsură a fost afectată activitatea în Secția de Neurologie, managerul a precizat că a scăzut capacitatea de internare a secțiilor de neurologie cu aproximativ 24 de paturi.

„Aici vorbim despre partea de pacienți nu neapărat gravi, vorbim de etajul 1, activitatea pe terapie acută nu a fost afectată. A fost sigilat holul și acea jumătate de etaj, după ce au fost mutați pacienții”, a precizat managerul, adăugând că zona respectivă este în continuare izolată, întrucât au fost făcute tratamente chiar și în cursul zilei de luni, 19 octombrie, care sunt „nocive pentru oameni”.

„Suntem foarte atenți și încercăm eradicarea completă, să nu ne trezim într-o lună-două din nou cu apariție de noi insecte din acel mini-focar. Vrem să fim foarte siguri de eficiența tratamentului”, a mai spus dr. Alexandru-Emil Iacobescu.

Caz similar la Spitalul „Bagdasar-Arseni”

În urmă cu două luni, Secția de Recuperare Neurologică de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, din Capitală, a fost închisă pentru aproape o lună, din cauza ploșnițelor.

O parte dintre cei peste 30 de pacienți care erau internați în această secție au plecat acasă, iar ceilalți, unii dintre ei imobilizați la pat, au fost redirecționați către alte secții similare din țară.

Potrivit medicului primar Florian Bica, purtătorul de cuvânt al unității spitalicești, decizia a fost luată pentru a se putea face dezinsecția și pentru prevenirea răspândirii insectelor și la alte secții din spital.