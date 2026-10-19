Guvernul de la Oslo vrea să responsabilizeze companiile de tehnologie pentru verificarea vârstei utilizatorilor și să limiteze expunerea minorilor la conținut dăunător, funcții care creează dependență și contacte nedorite cu persoane necunoscute, scrie channelnewsasia.com.

TikTok, Snapchat și Roblox, vizate de noile restricții

Guvernul Norvegiei a anunțat luni că proiectul de lege privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale va include prevederi referitoare la platformele considerate dăunătoare. Printre serviciile care ar putea intra sub incidența noilor reguli se numără TikTok, Snapchat și Roblox.

Țara nordică a anunțat în aprilie că intenționează să prezinte Parlamentului, până la sfârșitul anului, un proiect de lege care să interzică accesul copiilor la rețelele sociale înainte de împlinirea vârstei de 16 ani. Potrivit planului, companiile de tehnologie vor fi responsabile pentru verificarea vârstei utilizatorilor.

La momentul anunțului inițial, autoritățile nu au precizat ce platforme vor fi vizate de interdicție.

Ce riscuri încearcă să limiteze autoritățile

Guvernul norvegian a transmis, într-un comunicat, că proiectul de lege urmărește să combată întreaga gamă de riscuri la care sunt expuși copiii pe rețelele sociale și că măsurile vor viza numeroase platforme.

„Aceasta include totul, de la expunerea la conținut dăunător și funcții care creează dependență până la publicitatea ilegală și contactele nedorite cu persoane necunoscute”, a declarat Lene Vaagslid, ministrul pentru Copii și Familii.

Potrivit oficialului, legislația propusă ar urma să stimuleze companiile de tehnologie să elimine conținutul dăunător și funcțiile care pot provoca dependență.

Ministerul a definit platformele dăunătoare drept „rețele sociale care, prin modul în care sunt concepute, prin funcțiile sau conținutul lor, prezintă un risc pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă sau fizică a copiilor ori pentru siguranța acestora”.

„Guvernul consideră că platforme precum TikTok, Roblox și Snapchat vor intra sub incidența legii”, se arată în comunicat.

Autoritățile nu au precizat deocamdată ce alte aplicații ar putea fi incluse în această categorie.

Companiile de tehnologie, responsabile pentru verificarea vârstei

Planul Norvegiei prevede ca firmele de tehnologie să aibă responsabilitatea verificării vârstei utilizatorilor, în cadrul eforturilor de protejare a minorilor în mediul online.

Snap Inc., Roblox Corporation și ByteDance, compania care deține TikTok, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Totuși, restricțiile nu vor viza toate serviciile digitale. Potrivit ministerului, copiii și tinerii vor putea utiliza în continuare serviciile de mesagerie și jocurile considerate inofensive.

Norvegia se alătură mai multor țări europene care încearcă să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, pe fondul preocupărilor legate de siguranța minorilor și de efectele utilizării acestor platforme.

În decembrie anul trecut, Australia a introdus prima interdicție de acest tip din lume, care vizează copiii sub 16 ani și include aplicații precum Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat și YouTube.