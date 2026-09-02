Reprezentanţii Poliţiei Capitalei au anunţat, miercuri, că poliţiştii Secţiei 5 au fost sesizaţi, de către o femeie, în vârstă de 46 de ani, cu privire la faptul că a fost contactată telefonic de persoane care susţineau că sunt angajate ale unor instituţii publice, scrie News.ro.

Cum a încercat să o păcălească pe femeie

”Sub pretextul fals că aceasta ar avea conturile bancare compromise, persoanele respective ar fi încercat să o determine să contracteze un credit în valoare de 180.000 de lei, sumă care urma să le fie predată în numerar, sub pretextul că banii ar fi fost ulterior depuşi în conturi bancare secundare, presupus securizate, create în numele persoanei vătămate. Un aspect important în această situaţie îl reprezintă reacţia promptă a persoanei vătămate, care se afla încă în legătură cu presupusii reprezentanţi ai instituţiilor şi a sesizat de îndată poliţiştii cu privire la situaţia creată”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Ei au menţionat că poliţiştii au reuşit prinderea în flagrant a unui cetăţean ucrainean, în vârstă de 18 ani, în momentul în care acesta a primit de femeia respectivă două plicuri de culoare albă, despre care credea că ar conţine suma de 180.000 de lei.

Tânărul a fost dus la sediul Secţiei 5 Poliţie, iar anchetatorii au început urmărirea penală a acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de înşelăciune.

”Din cercetări a rezultat că acesta, în baza unei înţelegeri prealabile cu alte persoane, ar fi participat la tentativa de inducere în eroare a persoanei vătămate, prin preluarea sumei de bani pe care aceasta ar fi urmat să o remită, după ce ar fi fost determinată să creadă că fondurile sale sunt în pericol şi că trebuie transferate sau predate pentru a fi protejate”, a precizat sursa citată.

Tânărul din Ucraina a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru complicitate la tentativă de înşelăciune.

Totodată, poliţiştii desfăşoară activităţi pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în acest caz.

Recomandările Poliției

Poliţia Capitalei recomandă cetăţenilor să manifeste maximă prudenţă atunci când sunt contactaţi telefonic de persoane care pretind că reprezintă instituţii publice, bănci sau alte entităţi şi care solicită date personale ori bancare, efectuarea unor operaţiuni financiare, contractarea unor credite sau remiterea unor sume de bani.

Poliţiştii reamintesc faptul că instituţiile publice şi unităţile bancare nu cer, prin intermediul unor apeluri telefonice nesolicitate, retragerea sau predarea în numerar a banilor către persoane necunoscute, contractarea unor credite pentru ”securizarea” fondurilor ori transferarea acestora în conturi indicate de apelanţi sub pretextul protejării banilor.

Poliţiştii mai recomandă cetăţenilor ca în cazul în care vor primi un astfel de apel, să nu furnizeze date personale, date de autentificare sau informaţii privind conturile bancare şi să nu realizeze operaţiuni financiare la indicaţiile apelantului.

”Întrerupeţi convorbirea şi verificaţi informaţiile primite apelând instituţia în cauză printr-un număr de telefon oficial, identificat independent. Dacă aveţi suspiciuni că sunteţi victima unei tentative de înşelăciune, sesizaţi de îndată poliţia sau apelaţi numărul unic de urgenţă 112. Nu transferaţi, nu retrageţi şi nu înmânaţi bani unor persoane necunoscute, indiferent de motivul invocat. O reacţie rapidă poate face diferenţa între o tentativă de fraudă şi producerea unui prejudiciu”, au mai transmis poliţiştii.