Cum a devenit o bătrână din Ucraina un simbol pro-război în Rusia

La începutul lunii aprilie, a devenit viral un clip în care o bătrână îi întâmpină pe soldații ucraineni cu un steag roșu, crezând că sunt ruși, conform Moscow Times.

Femeia i-a confundat cu rușii și le-a spus că ea și soțul ei „i-au așteptat, s-au rugat pentru ei, pentru Putin și pentru toți oamenii”. Soldații i-au dat femeii mâncare și i-au luat steagul, iar când bătrâna a văzut că aceștia l-au aruncat în noroi a refuzat mâncarea. Ea le-a spus soldaților că părinții ei au luptat pentru steagul sovietic în Al Doilea Război Mondial și că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a provocat invazia Rusiei pentru că „nu a găsit un punct comun cu Putin”.

Povestea ei a fost rapid preluată de presa de stat rusă, care a lăudat curajul bătrânei. Reacția ei a fost folosită de presa rusă ca o dovadă a faptului că invazia Ucrainei de către Rusia a fost sprijinită la nivel local, adică în rândul localnicilor, care vedeau trupele rusești drept „eliberatori”.

Radiodifuzorul de stat rus Channel One a prezentat cazul bătrânei atât pe 7 aprilie, cât și pe 9 aprilie . Patru zile mai târziu, ambasadorul Rusiei la ONU Dmitri Polyanski a spus că femeia în vârstă simbolizează „o altă Ucraina”, una care ar putea avea relații bune cu vecina Rusia.

Acum, alături de literele Z și V, așa-numita „Babushka Z” a devenit un simbol pentru rușii pro-război.

Imaginea femeii în vârstă cu steagul în mână, a fost reprodusă în picturi murale până și pe Insula Sakhalin. Femeia a apărut pe cărți poștale, bannere stradale, panouri publicitare și pe autocolante.

În orașul rus Voronezh, la aproximativ 325 de kilometri de granița ruso-ucraineană, un artist a realizat o sculptură din lemn cu această bătrână. O sculptură similară a apărut în orașul rus Belgorod, dar oficialii au fost forțați în cele din urmă să dea jos statuia după ce a fost vandalizată.

Iar poliția rusă ia foarte în serios astfel de incidente. Un bărbat care a distrus o reprezentare din cartorn a femeii a fost reținut la Moscova și acuzat de „discreditarea armatei ruse”.

Iată câteva dintre imaginile cu bătrâna:

#babushkaz “This is the flag for which my parents died”

An image of a Ukrainian grandmother, who went out with a Soviet flag to the Ukrainian military and refused to exchange the banner for food, appeared on one of the buildings in Nalchik#babushka #Ukraine #Soviet #SovietUnion pic.twitter.com/qbFuMvlQQR