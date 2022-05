Aflat la București, pentru etapa din România a campionatului internațional de șah „Grand Chess Tour”, Kasparov, un opozant redutabil al președintelui Rusiei, crede că Ucraina va câștiga acest război.

Într-un interviu pentru Știrile PRO TV, realizat de Cosmin Stan, marele șahist spune că atunci va veni și sfârșitul lui Putin.

Cosmin Stan: Domnule Kasparov, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Este o plăcere să vă întâlnesc personal. Dar, din păcate, asta se întâmplă în aceste vremuri grele pe care le trăim cu toții. În Europa se întâmplă acum ceva ce nimeni nu a crezut vreodată că se poate întâmpla. A fost o surpriză pentru dumneavoastră invazia Rusiei în Ucraina?

Garry Kasparov: Când ai spus nimeni cred că ar fi trebuit să ai mai mare grijă pentru că îți pot spune cu certitudine că stai în fața unui om care a crezut că invazia lui Putin în Ucraina este doar o chestiune de ”când” nu de ”dacă”. Iar motivul pentru care am crezut că va fi inevitabil este simplu: eu doar am ascultat ce a spus Putin. Dealtfel, ca mulți alți dictatori dinaintea lui, Putin a fost destul de deschis cu privire la planurile lui. El întotdeauna minte cu privire la ceea ce a făcut dar adesea spune exact ceea ce urmează să facă. A repetat de multe ori că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geo-politică a secolului 20, se lăuda că nu există foști agenți KGB, ca președinte al Rusiei, în anii 2000, a reinstaurat imediat imnul național sovietic, deci era clar că ochii lui erau mereu ațintiți asupra graniței vestice a Rusiei căutând orice ocazie pentru a restaura vechea glorie. Iar în 2007, el le-a spus brutal de direct, la conferința de securitate de la Munchen, tuturor liderilor lumii, că este timpul întoarcerii la ceea ce el numea sferele de influență.

Garry Kasparov: Și, normal, două foste republici sovietice, Ucraina și Georgia, care încercau să se apropie de Vest și să intre în NATO și în UE, au devenit primele ținte. Așa că în 2008, Putin a atacat Georgia iar într-unul din articolele mele din Wall Street Journal, în august 2008, am prezis că Ucraina va fi următoarea doar pentru că m-am uitat la hartă. Anexarea Crimeei în 2014 de către Putin a fost doar primul test să vadă dacă poate merge mai departe cu planul său grandios. Este nefericit, chiar tragic, că acest cumplit act de agresiune precum o anexare cum nu s-a mai văzut în Europa din al Doilea Război Mondial, nu a fost tratat cum se cuvine de către lumea liberă.

Cosmin Stan: Dar cum așa? De ce credeți că s-a întâmplat asta? Cum de nu a văzut nimeni ce urmează?

Garry Kasparov: Nu e vorba că n-a văzut nimeni, ci este despre a te preface că nu vezi. Cred că era o impresie generală că orice s-ar întâmpla în Rusia e probabil rău dar nu ne va afecta pe noi ceilalți. Of, Cecenia, Grozîi... vești rele, într-adevăr... Presa independentă distrusă în Rusia... da... dar explicația era întotdeauna că Putin e ca un om de afaceri... ok, poate e șeful mafiei dar el nu va începe niciodată un război mare pentru că asta nu e bine pentru afaceri. Atâția ani am avut explicații de genul: Putin nu va face asta că o să dea rău. Dar lista lucrurilor pe care Putin nu le-ar face este atât de lungă deja.... iar eu tot am auzit explicațiile astea în fiecare an. Încă mai sunt lideri europeni care credeau că gazul e o afacere și că nu se poate amesteca gazul cu politica. Eu am scris articolul intitulat ”Otrăvirea cu gaz” în Franfurter Allgemeine în 2006. Am vorbit atunci despre gaze și energie utilizate ca o armă pentru a paraliza Europa așa încât Putin să facă o mutare decisivă în această, nu i-aș spune agresiune, ci mai degrabă un război hibrid. Lumea se tot întreabă dacă e prost, dacă e bolnav, dacă și-a pierdut mințile. Nu, nu și-a pierdut mințile pentru că realitatea lui este foarte diferită de a noastră. El întotdeauna a testat hotărârea lumii libere, nu a fost ca și cum a mers direct de la A la B, nu. El a luat-o pas cu pas, nu a atacat Ucraina așa dintr-odată!

Garry Kasparov: Așa că eu cred că plătim prețul pentru că am uitat o regulă foarte simplă: răul nu moare niciodată! Poți să-l îngropi pentru o vreme sub zidul dărâmat al Berlinului, dar imediat ce îl scapi din vedere, se întoarce.

Cosmin Stan: Poate e prea devreme să vă întreb asta dar cum credeți că se va sfârși totul? Și când?

Garry Kasparov: Nu sunt Nostradamus, nu am un glob magic la care să mă uit și să pot spune ziua în care se va sfârși. Cred că Ucraina va câștiga acest război și cred că este singura cale pentru noi toți să mergem mai departe pentru că acest război nu e ca un joc de șah, este alb și nergu, bine și rău dar totuși nu e ca un joc de șah, pentru că nu putem avea o remiză, nu poate exista un compromis. Fie câștigă Putin, fie câștigă Ucraina. Iar dacă Ucraina câștigă înseamnă că toți vom câștiga și este un singur mod de a pune capăt războiului lui Putin, prin a-i stopa accesul la resurse, materiale sau financiare, care-l ajută să continue războiul. Asta ar însemna, de altfel, și sfârșitul dictaturii sale. Deci prioritatea nr. 1 pentru noi toți este să oferim Ucrainei toate cele necesare, toate resursele, toate armele posibile pentru a câștiga acest război. Cred că Ucraina este gata să câștige acest război! Au o armată foarte puternică și motivată, se vede foarte bine și rezistența națiunii care este foarte unită, marele lor lider Volodimir Zelenski, un lider cum lumea n-a mai văzut cred de la Winston Churchill, iar armata rusă este deja epuizată. Încă mai au numeroase mijloace de a ucide ucraineni și de a distruge țara, e-adevărat, dar cred că tendința în ceea ce-i privește este inversă. Dacă va mai dura încă 3 sau 6 luni, nu știu. Aș spune totuși că probabil se va termina anul acesta, nu cred că se va întinde pe mai mult timp.

Cosmin Stan: Dar există și o mare dorință că poate ceva i se va întâmpla lui Putin până la urmă. Este măcar posibil așa ceva? Ca cineva poate din cercul său apropiat să întoarcă armele împotriva sa?

Garry Kasparov: În teorie, da. Dar dictatorul este vulnerabil doar atunci când este slab. Pentru ca dictatorul să devină slab, trebuie să piardă războiul. Tocmai de aceea nu te poți aștepta să i se întâmple ceva lui Putin câtă vreme războiul este în plină desfășurare. Dar în momentul în care ucrainenii vor câștiga acest război, în momentul în care rachetele ucrainene vor lovi Crimeea și steagul ucrainean va fi ridicat la Sevastopol, cred că viața lui Putin va fi atunci în mare pericol. Pentru că el va deveni bun de tras la răspundere mai ales dacă sancțiunile vor continua să sufoce economia rusească, prețurile vor crește, dificultățile economice vor împinge milioane de ruși în stradă, și atunci cercul său de apropiați va căuta un țap ispășitor și de obicei, acesta este însuși dictatorul. Dar doar atunci. Repet. Nimeni să nu se aștepte să se întâmple ceva până când finalul războiului devine evident.

Cosmin Stan: Deci nu aveți nicio așteptare nici de la poporul rus?

Garry Kasparov: Din nou, pentru ca să se întâmple ceva în Rusia trebuie mai întâi să o vedem că pierde războiul din Ucraina. Asta este pre-condiția căderii oricărui dictator. Și asta spun de ani de zile. Dictatorii trebuie să aibă parte de o pierdere geo-politică majoră.

Cosmin Stan: Credeți că e bolnav? Credeți că are vreo problemă medicală?

Garry Kasparov: Eu prefer să rămân la faptele pe care le pot analiza. Dacă e bolnav, aia e. Dacă va muri de cancer, sunt sigur că va fi o știre bună pentru milioane de oameni în întreaga lume. Dar eu nu m-aș baza pe asta. Haideți să nu speculăm pentru că în orice dictatură, starea de sănătate a dictatorului este unul dintre, dacă nu chiar cel mai bine păzit secret.

Cosmin Stan: Este el în stare să facă chiar orice? Inclusiv un atac nuclear?

Garry Kasparov: Ce știm despre Putin este că întotdeauna a fost bun la cacealma și la a ridica mizele. Nu știu dacă e pregătit să meargă atât de departe dacă nu are nicio siguranță că va scăpa nepedepsit cu așa ceva. Mai mult de atât, nu cred că generalii și amiralii săi au aceeași încredere precum înainte. Mai ales că ideea acestui război în Ucraina a fost mereu că, ok, îl facem în 2-3 zile, poate o săptămână, nimeni nu va spune nimic, vom distruge armata ucraineană, vom pune mâna pe Kiev, Zelenski va fugi, îl punem pe Ianukovici sau altă marionetă într-un nou guvern sub control rusesc și toată lumea va reveni la masa negocierii. Acum e cu totul altfel de război și NATO își arată dinții trimițând toate aceste arme în Ucraina. Mai mult, Boris Johnson a vorbit deja despre un răspuns adecvat pentru orice eventual atac nuclear sau utilizare a unor arme de distrugere în masă așa că, câtă vreme ofițerii superiori ruși însărcinați cu armele nuclear cred că sunt șanse semnificative să fie la rândul lor distruși de reacția NATO, nu cred că vor apăsa butonul.

Cosmin Stan: Credeți că într-o bună zi veți putea să vă întoarceți acasă în Rusia?

Garry Kasparov: Aceste lucruri sunt strâns legate. Nu mă pot întoarce în Rusia acum din motive evidente dar în clipa în care regimul Putin va cădea cred că oamenii ca mine vor fi la mare căutare pentru că cineva trebuie să reconstruiască țara noastră. Și e o mare problemă cu reputația. Cred că Rusia va trece printr-un proces îndelung de reabilitare așa cum a fost în cazul Germaniei. Crimele oribile comise de soldații ruși în Ucraina dar să nu uităm și de cele din Siria, Georgia, vor rămâne o pată de neșters în mentalul colectiv dar și asupra reputației Rusiei. Și voi face tot ceea ce îmi stă în putere, când va veni momentul potrivit, să ajut Rusia să-și revină din acest dezastru, din această prăpastie a ororilor, și să se întoarcă în rândul țărilor civilizate ca partener egal.