Crima din Craiova. Poliția anunță că un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru moartea bărbatului, lovit în cap cu bâtele

14-09-2025 | 12:51
Trei persoane au fost reţinute şi urmează să fie prezentate Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive, după scandalul violent care a avut loc sâmbătă pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

Cristian Matei

În urma acestui conflict, un bărbat a fost ucis, iar alte patru persoane au fost rănite.

"Astfel, în urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reţinerea unui tânăr de 20 de ani sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare, precum şi a altor doi bărbaţi, de 17 şi 47 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi încăierare", precizează IPJ Dolj într-un comunicat citat de Agerpres.

De asemenea, adaugă sursa citată, alte patru persoane se află internate într-o unitate medicală, acestea aflându-se sub supravegherea poliţiştilor.

În acelaşi timp, cercetările au fost extinse, pentru a se stabili dacă au fost şi alte persoane prezente la faţa locului, la momentul incidentului.

În cursul acestei zile va fi sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

O persoană a decedat, iar alte patru au fost rănite în urma unui scandal cu bâte, topoare şi săbii, între mai multe persoane, care a avut loc sâmbătă dimineaţa pe Bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova.

Conflictul sângeros a pornit de la o fată. Agresorii s-au șicanat cu mașinile în trafic, s-au acroșat, apoi s-au bătut cu bâtele printre trecători.

IPJ Dolj a instituit zonă specială de siguranță publică în cartierul Romanești

De asemenea, IPJ Dolj a anunțat că a dispus instituirea unei zone speciale de siguranță publică în cartierul Romanești.

Această măsură, care a început la data de 13 septembrie 2025, presupune:

• Suplimentarea forțelor din ordine publică, investigații criminale și rutieră;

• Acțiuni comune cu structurile MAI: SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova, Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Craiova;

• Patrule mixte, controale zilnice și monitorizare permanentă a zonei.

”Acțiunile desfășurate nu sunt de moment, ci parte a unui plan coerent, pe termen lung, de menținere a ordinii publice și de combatere a fenomenelor antisociale.”, mai precizează IPJ Dolj.

Sursa: Agerpres, Pro TV

Dată publicare: 14-09-2025 12:40

