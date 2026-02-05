Ministerul Sănătății a încheiat un protocol de colaborare astfel încât copiii să primească ajutor pe termen lung de la specialiști.

„Am 13 ani. Sunt obișnuit cu violența în familia mea, este deja o parte a existenței mele, însă ea devine tot mai greu de gestionat, în special în perioada sărbătorilor și a vacanțelor în general. Nu am simțit nicio bucurie, doar țipete, jigniri, lovituri și amenințări că voi fi dat afară”, acesta este strigatul de ajutor al unui adolescent care a sunat de revelion la telefonul copilului. Le-a spus psihologilor care au stat de vorbă cu el că nu mai are speranțe pentru un viitor mai bun. A fost liniștit și îndrumat.

„Mă simt singură, sunt tristă și speriată. ….Starea mea s-a înrăutățit atunci când am aflat că tatăl meu este grav bolnav și s-ar putea să nu supraviețuiască. (...) Am nevoie de ajutor.", iar acestea sunt cuvintele unei adolescente care se teme pentru părintele ei.

Creștere alarmantă a apelurilor

Corespondent PRO TV: „Discuțiile dintre copii cu specialiștii Asociației au fost editate pentru a păstra confidentialitatea lor. Și nu sunt singurele. La 116 111, numărul apelurilor a crescut îngrijorător, cu peste 70% în 2025 față de 2024 și fiecare strigăt de ajutor ascunde o poveste tristă și o situație limită. Peste o treime dintre cei care au sunat au spus că suferă din cauza abuzului și violenței."

Psihologii Asociației Telefonul Copilului intervin în momentul critic, când copiii cer ajutor la numărul de telefon 116111, apoi anunță autoritățile. Însă mulți au nevoie de monitorizare pe termen lung. Tocmai de accea, a fost semnat un protocol cu Ministerul Sănătății pentru îngrijirea și supravegherea acestor copii.

Cătălina Surcel, director executiv Asociația Telefonul Copilului: „Să zică de linii directe cu psihitri, spitale, că au alte pârghii acum că acei copii să fie ajutați concreți”.

Dintre copiii și adolescenții care au cerut ajutorul specialiștilor și au fost de acord să declare unde locuiesc, peste 36 % sunt din mediul urban, iar 21%, din mediul rural, unde monitorizarea lor este și mai dificila.

116.111 este numărul european unic de asistență pentru copii și adolescenți, gestionat de Asociația Telefonul Copilului. Copiii pot apela și numărul 119, numărul unic național din România pentru protecția minorilor.