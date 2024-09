Cresc beneficiile pentru angajații din România. Valoarea unor tichete va fi indexată

Valorile nominale indexate, potrivit proiectului de ordin, se acordă lunar şi se utilizează începând cu luna octombrie a semestrului II al anului 2024. Acestea se aplică şi pentru primele două luni ale semestrului I al anului 2025, respectiv februarie şi martie 2025.

Semestrul este constituit din 6 luni calendaristice întregi, începând cu luna februarie 2019.

Conform informaţiilor publicate pe site-ul Institutului Naţional de Statistică, indicele preţurilor de consum în perioada iulie 2024 - ianuarie 2019, este de 145,84%, se menţionează în proiect.

„Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete culturale rezultată din calculul 150 lei x 145,84% este 218,76 lei. Valoarea sumei ocazionale indexate care se acordă sub formă de tichete culturale rezultată din calculul 300 lei x 145,84% este 437,52 lei. Luând în considerare dispoziţiile art. 33 alin. (4) din Normele metodologice, potrivit cărora valoarea sumei lunare indexate rezultată din calcul pentru tichetele culturale se va rotunji din 10 în 10 lei, valoarea sumei indexate, potrivit prezentului proiect de ordin, care urmează să fie acordată sub formă de tichete culturale, lunar, respectiv ocazional, va fi de maximum 220 lei/lună, respectiv de maximum 440 lei/eveniment”, se arată în proiectul de ordin.

Condițiile în care se acordă aceste tichete

Conform legislaţiei în domeniul biletelor de valoare, semestrul I al anului 2024 începe cu luna februarie şi se încheie cu luna iulie, iar semestrul II începe cu luna august şi se încheie cu luna ianuarie 2025.

În anul 2018 a fost aprobată Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, act normativ prin care a fost unificată legislaţia în domeniul biletelor de valoare şi a fost introdus un nou tip de bilet de valoare, şi anume tichetul cultural. Astfel, biletele de valoare care pot fi acordate în baza legii sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii unor bunuri şi servicii culturale, cum ar fi: abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, parcuri tematice, cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme etc.

