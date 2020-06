Costin Mărculescu și Cristina Țopescu, morți în condiții aproape identice. Detaliul șocant din ambele decese

Vestea morții lui Costin Mărculescu a venit ca un șoc pentru prietenii și familia acestuia, trupul actorului fiind descoperit, în noaptea de miercuri spre joi, în apartamentul său din București.

Pompierii au fost cei care l-au găsit pe Costin Mărculescu, în cadă, decesul survenind de mai multe zile, potrivit primelor informații.

Costin Mărculescu nu mai fusese văzut de câteva zile, la fel cum s-a întâmplat în cazul unei alte morți care a luat prin surprindere, în urmă cu câteva luni, cea a fostei jurnaliste Cristina Țopescu.

Pe 12 ianuarie 2020, Cristina Țopescu a fost găsită moartă într-o locuință închiriată de ea, în Tunari. Potrivit anchetei, fosta jurnalistă a fost găsită în casă decedată după circa două săptămâni.

La fel ca în cazul lui Costin Mărculescu, a cărui dispariție a fost semnalată de vecini, și în cazul Cristinei Țopescu dispariția a fost observată de o vecină.

Femeia a sunat la poliție și a anunțat că nu a mai văzut-o de Cristina Țopescu de aproximativ 3 săptămâni.

Se pare că fosta jurnalistă a murit în somn, înainte de Anul Nou, însă timp de trei săptămâni nimeni nu a încercat să afle ce s-a întâmplat cu aceasta.

Similitudinile dintre morțile celor doi merg mai departe.

Și Costin Mărculescu și Cristina Țopescu erau iubitori de animale.

Cristina Țopescu avea acasă 6 căței, doi dintre ei fiind găsiți morți în casă, după descoperirea trupului neînsuflețit al acesteia.

Atunci, vecinii au fost alertați de lătratul câinilor, la fel ca în cazul lui Costin Mărculescu, al cărui animal de companie, spune vecinii, ar fi lătrat timp de mai multe zile.

Pompierii au spart ușa pentru a reuși să intre în locuința acestuia, iar medicii de pe Ambulanță au fost cei care au găsit trupul neînsuflețit al actorului în cadă.

Câinele actorului a fost luat de autoritatea pentru supravegherea și protecția animalelor pentru îngrijiri, la fel cum s-a întâmplat în cazul Cristinei Țopescu.

Potrivit unor informații, Costin Mărculescu ar fi avut probleme cu depresia, din cauza dispariției sale din lumina reflectoarelor, însă prietenii acestuia exclud varianta unei sinucideri, mai ales că acesta avea în plan să lanseze o carte la sfârșitul acestei luni.

Și Cristina Țopescu ar fi avut astfel de probleme.

Ultimele mesaje ale Cristinei Țopescu

Cristina Țopescu și-ar fi alertat un prieten că nu se simte bine.

”Marius (n.n. - președintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai știu ce să fac! Ieri am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineață am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, cu atâția căței. Sper să-mi revin”, au fost probabil printre ultimele cuvinte ale Cristinei Țopescu.

Ultima imagine cu Costin Mărculescu

Actorul Costin Mărculescu, care a fost găsit mort în cadă, în apartamentul său din București, a postat ultima imagine pe pagina de Facebook în urmă cu mai bine o săptămână.

Costin Mărculescu apare într-o fotografie alături de un bun prieten, care poartă mască de protecție, ipostaza fiind surprinsă cu ocazia zilei de naștere a acestuia.

Astăzi, 27 mai, este ziua de naștere a bunului meu prieten Doru Calangiu care este și prietenul multor vedete și sportivi de mare valoare. Aici el e pe pandemie, iar eu am furat startul la terase, a scris Costin Mărculescu.

Actorul are numeroase astfel de mesaje pe pagina sa de Facebook, adresate tuturor prietenilor și membrilor familiei care își sărbătoresc ziua de naștere.