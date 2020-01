Cristina Țopescu a murit. Care ar fi fost ultimele sale cuvinte

O veste extrem de tristă a venit ca un duș rece pentru noi toți. Cunoscuta jurnalistă Cristina Ţopescu s-a stins din viaţă la vârsta de 59 de ani.

A fost găsită în locuinţa sa din Tunari, după ce o vecină a cerut ajutorul autorităților, îngrijorată că nu o mai văzuze de multă vreme.

Deși unii cunoscuți o credeau plecată în vacanță, Cristina a murit neștiută de nimeni, înainte de Anul Nou.

Mare iubitoare de animale, ea avea acasă 6 căței. Doi dintre ei și-au urmat stăpâna într-o lume mai bună.

”Marius (n.n. - președintele Kola Kariola), iartă-mă că te bat la cap, dar nu mai știu ce să fac! Ieri am făcut atac de panică, am reușit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineață am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleștează maxilarele și nu pot să respir și nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, cu atâția căței. Sper să-mi revin” - au fost probabil printre ultimele cuvinte ale Cristinei Țopescu.

Mesajele au fost trimise unui prieten.

De la finalul lunii decembrie, nimeni n-a mai văzut-o și nici n-a mai auzit-o. Se așternuse o liniște de mormânt. Alarmată, o vecină a sunat la 112 și a mărturisit că nu mai știe nimic de Cristina, de la Crăciun. Un echipaj de la poliția Otopeni a ajuns imediat acolo. Autoritățile au forțat intrarea în locuința și au găsit-o pe Cristina Țopescu fără suflare. Au fost chemați de urgență specialiști de la investigații criminale.

Potrivit specialiștilor, pe trup nu existau urme vizibile de violență. Polițiștii au sigiliat ușa și au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Deocamdată, autopsia nu a putut preciza cauza exactă a decesului, însă au fost prelevate mai multe probe și se vor face analize amănunțite. Rezultatele ar putea fi gata în două -3 săptămâni.

Cristina Țopescu a postat ultima dată pe Facebook a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie. Iar pe WhatsApp a fost activă până în 28 decembrie, 2019. Specialiștii cred că decesul a survenit imediat după aceea. Vestea că s-a stins a lovit ca un trăsnet.

Kiki Bărbuceanu, președintele asociației ARCA: "Depresiile pe care le avem cu toții. Toți cei cărora ne pasă de animale, de planetă, de ce se întâmplă în țara asta. Dar nici vorba de speculații."

Cristina lucra din luna noiembrie în echipa ministrului Sănătății. Uneori trimitea comunicatele de acasă, iar cum a fost perioada Sărbătorilor, colegii din minister au crezut că este plecată. O așteptau săptămâna aceasta la serviciu, așadar nimeni nu s-ar fi gândit la o nenorocire.

Horațiu Molodovan, secretar de stat în MS: ”Ultimele contacte cu ea le-am avut înainte de sărbători, după care a urmat această perioada tumultoasă, Crăciun, Revelion, încărcată prin natură calendarului, apoi, zilele libere adiacente. În momentul în care mi-am dat seama că lipsește, colegii de la Comunicare au căutat-o insistent la telefon și nu a mai răspuns. Cred că este vorba despre o moarte tragică, accidentală, de cauza medicală - o oprire cardiacă primitivă în somn, probabil."

În încercarea de a lămuri situația, prietena și vecină Cristinei și cea care a sunat la 112 a scris pe pagina de socializare pe care o administra pentru jurnalistă:

”Cris avea obiceiul de a schimbă planurile în ultima secundă și să nu sune. Avea mai multe invitații, nu știa unde va merge de Crăciun și Revelion. În plus, așa era Cristina. Câteva zile, cât au avut telefoanele baterie, sună în gol. Și s-a mai întâmplat asta de multe ori. Să nu dea semn și două săptămâni, apoi să sune și să povestim. Astăzi (n.r. ieri) am intrat în panică, pentru că toate erau închise, ori un telefon care să nu meargă era pentru ea o dramă. Așa e Cris.”

Se definea ca fiind o salvatoare a animalelor și un cetățean activ. De altfel, alături de ea, în casă, anchetatorii au găsit morți și doi câini. Alți 4 au trăiau însă sunt slăbiți.

Kuki Bărbuceanu, președintele asociației ARCA: "Ne-a rugat pe mine și pe soția mea că, dacă vreodată se întâmplă ceva, să avem grijă de câinii ei.”

”Cris nu s-a sinucis. A trecut Sus alături de cățeii ei, așa cum voia să se întâmple când îi va veni ceasul” - a scris și prietena Cristinei.

Dumnezeu să o odihnească în pace!